لي أوتو الصينية تستعد لتسليم أول ميني فان كهربائية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تستعد شركة“لي أوتو” (Li Auto) لتسليم أول سيارة فان صغيرة كهربائية بالكامل في شهر مارس مع طرح سيارة“ميغا إم بي في” (Mega MPV)، وفقًا لبيان صادر عن شركة صناعة السيارات الصينية.
تم الكشف عن الطراز ذو السبعة مقاعد في نوفمبر في معرض قوانغتشو الدولي للسيارات في الصين وحصل على 10000 طلب مسبق خلال ساعتين من صدوره.
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مدعومة ببطارية“كيلين” (Qilin) القادرة على السير لـ1000 كيلومتر (621 ميل) من شركة“كونتمبوراري أمبيريكس تكنولوجي” (Contemporary Amperex Technology Co. Ltd)، يمكن لمركبة“ميغا إم بي في” أن تشحن لمسافة 500 كيلومتر في غضون 12 دقيقة فقط. ومن المتوقع أن يبدأ سعرها بأقل من 600 ألف يوان (84507 دولاراً).
المصدر:
MENAFN31122023000202011048ID1107673073
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