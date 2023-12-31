لي أوتو الصينية تستعد لتسليم أول ميني فان كهربائية

MENAFN - Al-Borsa News) تستعد شركة“لي أوتو” (Li Auto) لتسليم أول سيارة فان صغيرة كهربائية بالكامل في شهر مارس مع طرح سيارة“ميغا إم بي في” (Mega MPV)، وفقًا لبيان صادر عن شركة صناعة السيارات الصينية.

تم الكشف عن الطراز ذو السبعة مقاعد في نوفمبر في معرض قوانغتشو الدولي للسيارات في الصين وحصل على 10000 طلب مسبق خلال ساعتين من صدوره.

موضوعاتبوتين: روسيا ستصبح أقوى بفضل اتحاد مواطنيها ليتوانيا تتوقع نمواً اقتصادياً في عام 2024 الصين تسهل طلبات الحصول على التأشيرة للسياح الأمريكيين

مدعومة ببطارية“كيلين” (Qilin) القادرة على السير لـ1000 كيلومتر (621 ميل) من شركة“كونتمبوراري أمبيريكس تكنولوجي” (Contemporary Amperex Technology Co. Ltd)، يمكن لمركبة“ميغا إم بي في” أن تشحن لمسافة 500 كيلومتر في غضون 12 دقيقة فقط. ومن المتوقع أن يبدأ سعرها بأقل من 600 ألف يوان (84507 دولاراً).

المصدر: