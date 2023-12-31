منتجو الدواجن يفاوض التموين لتوريد كميات جديدة من المجمدة خلال 2024

MENAFN - Al-Borsa News) يفاوض اتحاد منتجى الدواجن وزارة التموين والتجارة الداخلية لتجديد التعاقد مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوريد الدواجن المجمدة خلال العام المقبل، عقب الانتهاء من توريد 1150 طنا التى تم التعاقد على توريدها فى شهر نوفمبر الماضى وحتى نهاية العام الحالى.

قال أنور العبد نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن لـ” البورصة”، إن الاتحاد تقدم بطلب لوزير التموين والتجارة الداخلية على المصيلحى للتعاقد مجددا مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة بداية من العام المقبل، مضيفاً أنه سيتم عقد اجتماع قبل نهاية الأسبوع الجارى لتحديد الكميات والشركات التى ستقوم بالتوريد.

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توقع أن يتم الإبقاء على سعر التوريد الحالى 100 جنيه للكيلو فى التعاقد الجديد.

وكان الاتحاد قد تعاقد على توريد 1150 طن دواجن لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية خلال شهرى نوفمبر وديسمبر 2023، وضمت قائمة الموردين 8 شركات تشمل“الأهرام للدواجن، والقاهرة للدواجن، والدقهلية للدواجن، والوطنية للدواجن، وروستى، ومسك، والقدس، والرواد”.

أضاف العبد أن توريد الدواجن والمجزئات من إنتاج المجازر المصرية بالأوزان المطلوبة يدعم قطاع الدواجن والصناعة الذى تقدر استثماراته بنحو 100 مليار جنيه، ويعمل بها قرابة 3.5 مليون شخص.

من جانبه، توقع عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، زيادة الطلب على الدواجن خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع أعياد المسيحيين بنسبة 5%، وزيادة الطلب على الرومى بنحو 25%، مشيرا إلى أن سعر كيلو الرومى حاليا يتراوح بين 115 و 120 جنيها للكيلو سعر المزرعه ليصل للمستهلك بسعر 140 و150 جنيها للكيلو .

أضاف إن أسعار الدواجن حاليا مستقرة عند 60 جنيها للكيلو سعر المزرعه لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 67و68 جنيها للكيلو، بينما يباع البيض بسعر يتراوح بين 117 و 118 جنيها سعر المزرعة ليصل للمستهلك بسعر 120 و 122 جنيها .

أضاف أن هناك تذبذبا فى أسعار خامات الاعلاف فى الوقت الراهن، حيث يتراوح سعر طن العلف بين 23 و32 ألف جنيه للطن ،مطالبا بزيادة معدلات الافراجات الجمركية عن خامات الاعلاف استعدداً لدخول الدورات التى ستوزع للمستهلك لتغطية الطلب المتزايد فى شهر رمضان المقبل.

أوضح أن المربين يعانون فى الوقت الحالى من ارتفاع أسعار الأمصال واللقاحات اللازمة لتحصين القطعان خاصة مع زيادة الطلب عليها خلال فصل الشتاء لرفع مناعتها والحد من انتشار الأمراض، مطالبا بضرورة توفيرها فى السوق المحلى.