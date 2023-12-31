مناقصة لاختيار استشارى تأسيس شركة العلامات التجارية التابعة لـالقابضة الغذائية

MENAFN - Al-Borsa News) طرحت الشركة القابضة للصناعات الغذائية المناقصة رقم 2 لسنة“2023-2024” لتعيين مكتب استشارى لعمل دراسة عن مدى جدوى تأسيس شركة لإدارة وتشغيل العلامات التجارية التى تمتلكها الشركة.

وقال مصدر بوزارة التموين، إن الهدف من المناقصة تدشين شركة لإدارة وتشغيل العلامات التجارية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتحقيق أقصى استفادة منها ورفع العوائد المستهدف تحقيقها بما يخدم كلا من الشركات والمستهلك بتقديم منتجات بجودة متميزة ويتم التسويق لها محليا وخارجيا مما يؤدى إلى زيادة موارد الشركة.

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وأضاف المصدر لـ”البورصة”، أن الشركة طالبت الشركات بالتقدم بأى استفسارات تخص المناقصة حتى يوم 2 يناير المقبل على أن يتم تحديد جلسة للرد على تلك الاستفسارات فى الرابع من نفس الشهر.

وأعلنت“القابضة الغذائية” أن آخر موعد لشراء كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة يوم 31 ديسمبر الجارى، ويتم فض المظاريف يوم الخميس 11 يناير بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وتعتبر الشركة القابضة للصناعات الغذائية أكبر شركة فى مصر فى مجال توريد المواد الغذائية وتجارة التجزئة وتعد ذراع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ويبلغ رأسمالها حوالى 3 مليارات جنيه.