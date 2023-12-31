مناقصة لاختيار استشارى تأسيس شركة العلامات التجارية التابعة لـالقابضة الغذائية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
طرحت الشركة القابضة للصناعات الغذائية المناقصة رقم 2 لسنة“2023-2024” لتعيين مكتب استشارى لعمل دراسة عن مدى جدوى تأسيس شركة لإدارة وتشغيل العلامات التجارية التى تمتلكها الشركة.
وقال مصدر بوزارة التموين، إن الهدف من المناقصة تدشين شركة لإدارة وتشغيل العلامات التجارية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتحقيق أقصى استفادة منها ورفع العوائد المستهدف تحقيقها بما يخدم كلا من الشركات والمستهلك بتقديم منتجات بجودة متميزة ويتم التسويق لها محليا وخارجيا مما يؤدى إلى زيادة موارد الشركة.
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وأضاف المصدر لـ”البورصة”، أن الشركة طالبت الشركات بالتقدم بأى استفسارات تخص المناقصة حتى يوم 2 يناير المقبل على أن يتم تحديد جلسة للرد على تلك الاستفسارات فى الرابع من نفس الشهر.
وأعلنت“القابضة الغذائية” أن آخر موعد لشراء كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة يوم 31 ديسمبر الجارى، ويتم فض المظاريف يوم الخميس 11 يناير بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وتعتبر الشركة القابضة للصناعات الغذائية أكبر شركة فى مصر فى مجال توريد المواد الغذائية وتجارة التجزئة وتعد ذراع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ويبلغ رأسمالها حوالى 3 مليارات جنيه.
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