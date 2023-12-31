التموين تعرض اتفاقية توريد القمح من الظاهرة الإماراتية على النواب

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم خلال الأسبوع المقبل عرض اتفاقية توريد القمح التى وقعتها مصر مع شركة الظاهرة الإماراتية
– التى يدعمها صندوق أبوظبى للتنمية – على اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.
ووقعت مصر اتفاقية مع شركة الظاهرة الإماراتية العاملة فى القطاع الزراعى، خلال شهر أغسطس الماضى، لتزويد مصر بالقمح لمدة 5 سنوات بقيمة سنوية 100 مليون دولار وبقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون دولار.
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وأضاف وزير التموين:“بعد مناقشة الاتفاقية فى اللجنة الاقتصادية سيتم عرضها على الجلسة العامة لمجلس النواب لإقرارها، ومن المتوقع البت فيها خلال أسبوعين وإرسالها لوزارة العدل لإتمام الإجراءات القانونية”.
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