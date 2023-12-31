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التموين تعرض اتفاقية توريد القمح من الظاهرة الإماراتية على النواب

12/31/2023 11:18:26 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم خلال الأسبوع المقبل عرض اتفاقية توريد القمح التى وقعتها مصر مع شركة الظاهرة الإماراتية – التى يدعمها صندوق أبوظبى للتنمية – على اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.

ووقعت مصر اتفاقية مع شركة الظاهرة الإماراتية العاملة فى القطاع الزراعى، خلال شهر أغسطس الماضى، لتزويد مصر بالقمح لمدة 5 سنوات بقيمة سنوية 100 مليون دولار وبقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون دولار.

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وأضاف وزير التموين:“بعد مناقشة الاتفاقية فى اللجنة الاقتصادية سيتم عرضها على الجلسة العامة لمجلس النواب لإقرارها، ومن المتوقع البت فيها خلال أسبوعين وإرسالها لوزارة العدل لإتمام الإجراءات القانونية”.

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