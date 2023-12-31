وزير التموين: احتياطى القمح يكفى 4.3 شهر والسكر 5.3 شهر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الاحتياطى الاستراتيجى من القمح يكفى 4.3 شهر.
وأضاف وزير التموين، أن الوزارة تستهدف توريد نحو 3.5 مليون طن قمح محلى خلال الموسم المقبل.
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وأشار إلى أنه سيتم تحديد نسبة المساحات المنزرعة خلال الشهر الحالى وفقا للأقمار الصناعية وتقديرات وزارة الزراعة، متوقعا زراعة ما يتراوح من 2.8 إلى 3 ملايين فدان خلال الموسم. “التموين” تعرض اتفاقية توريد القمح من“الظاهرة الإماراتية” على“النواب”
وأوضح المصيلحى، أن احتياطى السكر التموينى يكفى 5.3 شهر، وإذا تم توجيهه إلى كافة قطاعات الدولة، سيصل الاحتياطى نحو 2.3 شهر.
وقال إنه يوم 5 يناير المقبل ستبدأ 3 مصانع تابعة للشركة القابضة للصناعات التكاملية بدء موسم حصاد سكر القصب.
وأضاف أن مصر لديها اكتفاء ذاتى من الأرز يكفى أكثر من الاحتياج الفعلى، فيما بلغ الاحتياطى الاستراتيجى من الزيت نحو 5.3 شهر.
وأوضح المصيلحى، أن هناك اكتفاء ذاتى من الدواجن الحية والمبردة، ولدينا عقود تكفى أكثر من عام فيما بلغ احتياطى اللحوم الحية نحو 3 شهور.
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