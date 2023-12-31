وزير التموين: احتياطى القمح يكفى 4.3 شهر والسكر 5.3 شهر

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الاحتياطى الاستراتيجى من القمح يكفى 4.3 شهر.

وأضاف وزير التموين، أن الوزارة تستهدف توريد نحو 3.5 مليون طن قمح محلى خلال الموسم المقبل.

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وأشار إلى أنه سيتم تحديد نسبة المساحات المنزرعة خلال الشهر الحالى وفقا للأقمار الصناعية وتقديرات وزارة الزراعة، متوقعا زراعة ما يتراوح من 2.8 إلى 3 ملايين فدان خلال الموسم.

وأوضح المصيلحى، أن احتياطى السكر التموينى يكفى 5.3 شهر، وإذا تم توجيهه إلى كافة قطاعات الدولة، سيصل الاحتياطى نحو 2.3 شهر.

وقال إنه يوم 5 يناير المقبل ستبدأ 3 مصانع تابعة للشركة القابضة للصناعات التكاملية بدء موسم حصاد سكر القصب.

وأضاف أن مصر لديها اكتفاء ذاتى من الأرز يكفى أكثر من الاحتياج الفعلى، فيما بلغ الاحتياطى الاستراتيجى من الزيت نحو 5.3 شهر.

وأوضح المصيلحى، أن هناك اكتفاء ذاتى من الدواجن الحية والمبردة، ولدينا عقود تكفى أكثر من عام فيما بلغ احتياطى اللحوم الحية نحو 3 شهور.