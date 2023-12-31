تدشين ثالث مخزن استراتيجى للمنتجات الغذائية باستثمارات 1.5 مليار جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وضع الدكتور على المصيلحى وزير التموين، حجر أساس ثالث مخزن استراتيجى للمنتجات الغذائية بمحافظة الفيوم، باستثمارات تتعدى 1.5 مليار جنيه
وقال وزير التموين، إن المخزن الاستراتيجى المقرر إنشاؤه على مساحة 10 أفدنة، سيخدم محافظة الفيوم وأكثر من 4 محافظات مجاورة.
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من جانبه، أوضح إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه من المقرر الانتهاء من إنشاء المخزن الاستراتيجى فى الفترة من 18 إلى 24 شهرا.
الجدير بالذكر، أنه قد تم وضع حجر أساس مخازن استراتيجية للسلع الغذائية فى السويس والأقصر على مدار الشهرين الماضيين، ليصل إجمالى الاستثمارات الخاصة بإنشاء المخازن الثلاث حتى الآن أكثر من 4.5 مليار جنيه.
من جانبه، صرح المهندس خالد الدجوى رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم للمخازن والمستودعات، ورئيس تنفيذى لقطاع الاستثمارات بشركة أوراسكوم للإنشاءات، بأن أوراسكوم قد وقعت اتفاقية مع جهاز تنمية التجارة الداخلية لتنفيذ مستودع استراتيجى للسلع الأساسية بنظام البناء والتملك والتشغيل، فى محافظة الفيوم.
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