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تدشين ثالث مخزن استراتيجى للمنتجات الغذائية باستثمارات 1.5 مليار جنيه

12/31/2023 11:18:25 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) وضع الدكتور على المصيلحى وزير التموين، حجر أساس ثالث مخزن استراتيجى للمنتجات الغذائية بمحافظة الفيوم، باستثمارات تتعدى 1.5 مليار جنيه

وقال وزير التموين، إن المخزن الاستراتيجى المقرر إنشاؤه على مساحة 10 أفدنة، سيخدم محافظة الفيوم وأكثر من 4 محافظات مجاورة.

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من جانبه، أوضح إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه من المقرر الانتهاء من إنشاء المخزن الاستراتيجى فى الفترة من 18 إلى 24 شهرا.

الجدير بالذكر، أنه قد تم وضع حجر أساس مخازن استراتيجية للسلع الغذائية فى السويس والأقصر على مدار الشهرين الماضيين، ليصل إجمالى الاستثمارات الخاصة بإنشاء المخازن الثلاث حتى الآن أكثر من 4.5 مليار جنيه.

من جانبه، صرح المهندس خالد الدجوى رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم للمخازن والمستودعات، ورئيس تنفيذى لقطاع الاستثمارات بشركة أوراسكوم للإنشاءات، بأن أوراسكوم قد وقعت اتفاقية مع جهاز تنمية التجارة الداخلية لتنفيذ مستودع استراتيجى للسلع الأساسية بنظام البناء والتملك والتشغيل، فى محافظة الفيوم.

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