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التموين تعتزم استيراد 500 ألف طن سكر حال هبوط الأسعار العالمية

12/31/2023 11:18:24 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال علي المصيلحي وزير التموين، إن الوزارة تعتزم استيراد كمية تترواح بين 400 و500 ألف طن سكر، لسد الفجوة بين حجم إنتاج واستهلاك السكر في مصر، دون الاعتماد على القطاع الخاص.

وأضاف المصيلحي، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة ستقوم بالشراء في وقت هبوط الأسعار العالمية من خلال شركات السكر التابعة لها، مشيرا إلى أن شركة الدقهلية للسكر أعلنت أمس عن مناقصة لاستيراد 50 ألف طن سكر خام.

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وأوضح أن حجم استهلاك مصر من السكر سنويا يبلغ نحو 3.2 مليون طن، فيما يترواح حجم الاستهلاك بين 2.7 إلى 2.8 مليون طن سنويا، تضم نحو 800 ألف طن سكر قصب من قبل شركة السكر والصناعات الكيماوية، و1.2 مليون طن سكر من البنجر من جانب الشركات الحكومية والقطاع الخاص، فضلا عن 700 ألف طن يقوم بتوفيرها القطاع الخاص.

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