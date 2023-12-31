التموين تعتزم استيراد 500 ألف طن سكر حال هبوط الأسعار العالمية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال علي المصيلحي وزير التموين، إن الوزارة تعتزم استيراد كمية تترواح بين 400 و500 ألف طن سكر، لسد الفجوة بين حجم إنتاج واستهلاك السكر في مصر، دون الاعتماد على القطاع الخاص.
وأضاف المصيلحي، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة ستقوم بالشراء في وقت هبوط الأسعار العالمية من خلال شركات السكر التابعة لها، مشيرا إلى أن شركة الدقهلية للسكر أعلنت أمس عن مناقصة لاستيراد 50 ألف طن سكر خام.
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وأوضح أن حجم استهلاك مصر من السكر سنويا يبلغ نحو 3.2 مليون طن، فيما يترواح حجم الاستهلاك بين 2.7 إلى 2.8 مليون طن سنويا، تضم نحو 800 ألف طن سكر قصب من قبل شركة السكر والصناعات الكيماوية، و1.2 مليون طن سكر من البنجر من جانب الشركات الحكومية والقطاع الخاص، فضلا عن 700 ألف طن يقوم بتوفيرها القطاع الخاص.
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