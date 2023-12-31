الصناعات الغذائية تطالب الحكومة بحل أزمات قطاع الاستزراع السمكي

MENAFN - Al-Borsa News) رفعت شعبة الأسماك بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، مذكرة رسمية إلى مجلس الوزراء تضمنت مجموعة من المقترحات لتطوير قطاع الاستزراع السمكى وحل المشكلات التى تواجه المستثمرين.

وقال الدكتور هانى المنشاوى رئيس مجلس إدارة الشعبة، إن المذكرة تضمنت مقترحًا بالاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة والتعاون مع المعاهد والمراكز البحثية ووزارة البحث العلمى لتطوير الصناعة.

موضوعاتوزير التموين يصدر قراراً بضوابط تداول 7 سلع استراتيجية وزير التموين: الانتهاء من المرحلة الرابعة بمشروع“جمعيتي” وجار تنفيذ الخامسة 1600 سائح على متن 65 رحلة بالون طائر بسماء الأقصر

وأضاف المنشاوى لـ”البورصة”، أن الشعبة طالبت بدعم الشركات لتسويق إنتاجها داخليًا وخارجيًا، وتوسيع قاعدة المصدرين والتعاون مع المعاهد البحثية للاستغلال الأمثل لمخلفات التصنيع السمكى.

وأوضح أن مصر تحتل الترتيب الرابع عالميًا فى الاستزراع السمكى بحجم إنتاج يصل إلى 3.7 مليون طن، يتم زراعة 35% منها بمحافظة كفر الشيخ فقط، وتعد أسماك البلطى والقراميط والبورى والقاروص فى قائمة الأسماك التى يتم استزراعها فى مصر.

ووفقاً لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، تجاوز حجم الإنتاج عام 2021 أكثر من 2 مليون طن، 80% من الإنتاج من المزارع السمكية و20% من المصايد الطبيعية، وتقدر استثمارات القطاع فى مصر بـ78 مليار جنيه، موزعة على 7 آلاف مزرعة سمكية.

وقال المنشاوى، إن مصر تصدر أسماك مصنعة حاليا لبعض دول الخليج وأفريقيا وأمريكا، فيما تستورد من النرويج وسلطنة عمان بعض الأنواع منها الرنجة والسالمون والماكريل.

وبلغت واردات مصر من الأسماك النرويجية 87 مليون دولار خلال الفترة من يناير وحتى نهاية نوفمبر الماضى وفقا للإحصائيات النرويحية، واستحوذ سمك الرنجة على النسبة الأكبر.

وأشار رئيس الشعبة إلى أن هناك حاجة لجذب استثمارات جديدة إلى قطاع تصنيع الأسماك للاستفادة من الفرص المتاحة بالسوق المصرى ((المصانع الحالية تعد على أصابع اليد))، وفقا لقوله.

وفسر المنشاوى زيادة أسعار الأسماك فى السوق المحلى بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف لنحو 40 ألف جنيه للطن.

وقال المنشاوى، الذى يرأس مجلس إدارة شركة ((سمرمون)) لتصنيع الأسماك وفواتح الشهية، إن حجم استثمارات الشركة بلغ 200 مليون جنيه حاليًا.

وأضاف أن الشركة تنتج حاليا 75 منتجا مختلفا من فواتح الشهية ومقبلات الطعام من الأسماك، ويصل إنتاج الشركة إلى 400 طن من الأسماك المختلفة سنويًا، يتم تصدير 70% منها لنحو 12 دولة فى الخليج وأستراليا وكندا.