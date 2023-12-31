الصناعات الغذائية تطالب الحكومة بحل أزمات قطاع الاستزراع السمكي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
رفعت شعبة الأسماك بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، مذكرة رسمية إلى مجلس الوزراء تضمنت مجموعة من المقترحات لتطوير قطاع الاستزراع السمكى وحل المشكلات التى تواجه المستثمرين.
وقال الدكتور هانى المنشاوى رئيس مجلس إدارة الشعبة، إن المذكرة تضمنت مقترحًا بالاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة والتعاون مع المعاهد والمراكز البحثية ووزارة البحث العلمى لتطوير الصناعة.
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وأضاف المنشاوى لـ”البورصة”، أن الشعبة طالبت بدعم الشركات لتسويق إنتاجها داخليًا وخارجيًا، وتوسيع قاعدة المصدرين والتعاون مع المعاهد البحثية للاستغلال الأمثل لمخلفات التصنيع السمكى.
وأوضح أن مصر تحتل الترتيب الرابع عالميًا فى الاستزراع السمكى بحجم إنتاج يصل إلى 3.7 مليون طن، يتم زراعة 35% منها بمحافظة كفر الشيخ فقط، وتعد أسماك البلطى والقراميط والبورى والقاروص فى قائمة الأسماك التى يتم استزراعها فى مصر.
ووفقاً لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، تجاوز حجم الإنتاج عام 2021 أكثر من 2 مليون طن، 80% من الإنتاج من المزارع السمكية و20% من المصايد الطبيعية، وتقدر استثمارات القطاع فى مصر بـ78 مليار جنيه، موزعة على 7 آلاف مزرعة سمكية.
وقال المنشاوى، إن مصر تصدر أسماك مصنعة حاليا لبعض دول الخليج وأفريقيا وأمريكا، فيما تستورد من النرويج وسلطنة عمان بعض الأنواع منها الرنجة والسالمون والماكريل.
وبلغت واردات مصر من الأسماك النرويجية 87 مليون دولار خلال الفترة من يناير وحتى نهاية نوفمبر الماضى وفقا للإحصائيات النرويحية، واستحوذ سمك الرنجة على النسبة الأكبر.
وأشار رئيس الشعبة إلى أن هناك حاجة لجذب استثمارات جديدة إلى قطاع تصنيع الأسماك للاستفادة من الفرص المتاحة بالسوق المصرى ((المصانع الحالية تعد على أصابع اليد))، وفقا لقوله.
وفسر المنشاوى زيادة أسعار الأسماك فى السوق المحلى بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف لنحو 40 ألف جنيه للطن.
وقال المنشاوى، الذى يرأس مجلس إدارة شركة ((سمرمون)) لتصنيع الأسماك وفواتح الشهية، إن حجم استثمارات الشركة بلغ 200 مليون جنيه حاليًا.
وأضاف أن الشركة تنتج حاليا 75 منتجا مختلفا من فواتح الشهية ومقبلات الطعام من الأسماك، ويصل إنتاج الشركة إلى 400 طن من الأسماك المختلفة سنويًا، يتم تصدير 70% منها لنحو 12 دولة فى الخليج وأستراليا وكندا.
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