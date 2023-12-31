1000 جنيه زيادة بأسعار حديد التسليح بدعم من تحوط التجار ضد الدولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
صعدت أسعار حديد التسليح بنحو ألف جنيه للطن سعر المستهلك، بدعم من تحوط التجار ضد قفزات سعر الدولار أمام الجنيه.
قال أحمد عبد الجليل، رئيس مجلس إدارة شركة الأدم لتجارة المعادن ووكيل وموزع معتمد لمصانع الحديد، إن أسعار حديد التسليح ارتفعت بنحو ألف جنيه للطن القطاعى، لتتراوح أسعار حديد“عز” بين 43.5 و44.5 ألف جنيه للطن.
موضوعات متعلقة
الأحد 7 يناير إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد رئيس الوزراء يستعرض استراتيجية تطوير البورصة المصرية وزير التموين يصدر قراراً بضوابط تداول 7 سلع استراتيجية
أضاف لـ”البورصة”، أن ارتفاع سعر الدولار فى السوق الموازى أبرز العوامل التى أدت إلى الزيادة، بسبب مخاوف الوكلاء والموزعين من زيادات جديدة وبعض التجار أوقف البيع بسبب الاضطرابات التى تشهدها أسعار الصرف.
من جانبه، قال أشرف الجارحى، مدير مبيعات شركة الجارحى للحديد والصلب، إن المصانع المنتجة لحديد التسليح لم ترفع أسعارها من آخر زيادة أقرتها بداية الشهر الجارى، والتحركات الحالية بسبب تحوط التجار من تآكل رأس المال مع صعود الدولار فى السوق الموازية.
أضاف لـ”البورصة”، أن أسعار الخامات العالمية من البليت والخردة ارتفعت بقيم تراوحت بين 50 و80 دولارًا خلال الأسبوعين الماضيين.
وعززت أسعار العقود الآجلة لخام الحديد مكاسبها، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لتتجاوز مستوى 140 دولارًا للطن، مع اتجاه إنتاج الصين من الصلب نحو تسجيل أول زيادة سنوية خلال الـ 3 أعوام الأخيرة.
وسجلت أسعار تسليم أرض المصنع لحديد عز والسويس للصلب نحو 38.5 ألف جنيه للطن، وحديد بشاى 40.8 ألف جنيه للطن، والمراكبى 39.75 ألف جنيه للطن، والمصريين 40.5 ألف جنيه للطن، والعشرى 40 ألف جنيه للطن، والجارحى 37 ألف جنيه للطن، وفقا للأسعار المعلنة من قبل الشركات.
وقال إسلام القاضى، وكيل وموزع مصانع الحديد، إن أسعار حديد عز للمستهلك تتراوح بين 43.5 و44.5 ألف جنيه للطن، وسجل سعر حديد بشاى 42.5 ألف جنيه للطن، وحديد السويس 42 ألف جنيه للطن، والمصريين 42 ألف جنيه، والمراكبى 41 ألف جنيه ، والاستثمارى يتراوح بين 40 و41.5 ألف جنيه.
أضاف، أن ارتفاع الأسعار لتلك المستويات القياسية، أثر على القدرة الشرائية سلبيًا بجانب وقف أعمال البناء.
قال محمد غلوش، مدير القطاع التجارى والتصديرى بشركة MSG لحديد التسليح، إن نقص السيولة الدولارية فى البلاد، أجبر مصانع الحديد لتصدير كميات أكبر لتوفير الدولار لاستيراد الخامات.
أضاف لـ”البورصة”، أن أسعار الحديد الاستثمارى صعدت بسبب توجه الطلب عليها، بعد توجيه النسبة الأكبر من الطاقة الإنتاجية لمعظم المصانع إلى التصدير.
وتراجعت واردات مصر من خامات الحديد والصلب (مكورات حديد، خردة، بيليت) بنسبة 25.5% خلال أول 9 أشهر من العام لتبلغ 4.16 مليار دولار مقابل 5.58 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى 2022، وفقًَا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
MENAFN31122023000202011048ID1107673064