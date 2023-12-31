1000 جنيه زيادة بأسعار حديد التسليح بدعم من تحوط التجار ضد الدولار

MENAFN - Al-Borsa News) صعدت أسعار حديد التسليح بنحو ألف جنيه للطن سعر المستهلك، بدعم من تحوط التجار ضد قفزات سعر الدولار أمام الجنيه.

قال أحمد عبد الجليل، رئيس مجلس إدارة شركة الأدم لتجارة المعادن ووكيل وموزع معتمد لمصانع الحديد، إن أسعار حديد التسليح ارتفعت بنحو ألف جنيه للطن القطاعى، لتتراوح أسعار حديد“عز” بين 43.5 و44.5 ألف جنيه للطن.

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أضاف لـ”البورصة”، أن ارتفاع سعر الدولار فى السوق الموازى أبرز العوامل التى أدت إلى الزيادة، بسبب مخاوف الوكلاء والموزعين من زيادات جديدة وبعض التجار أوقف البيع بسبب الاضطرابات التى تشهدها أسعار الصرف.

من جانبه، قال أشرف الجارحى، مدير مبيعات شركة الجارحى للحديد والصلب، إن المصانع المنتجة لحديد التسليح لم ترفع أسعارها من آخر زيادة أقرتها بداية الشهر الجارى، والتحركات الحالية بسبب تحوط التجار من تآكل رأس المال مع صعود الدولار فى السوق الموازية.

أضاف لـ”البورصة”، أن أسعار الخامات العالمية من البليت والخردة ارتفعت بقيم تراوحت بين 50 و80 دولارًا خلال الأسبوعين الماضيين.

وعززت أسعار العقود الآجلة لخام الحديد مكاسبها، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لتتجاوز مستوى 140 دولارًا للطن، مع اتجاه إنتاج الصين من الصلب نحو تسجيل أول زيادة سنوية خلال الـ 3 أعوام الأخيرة.

وسجلت أسعار تسليم أرض المصنع لحديد عز والسويس للصلب نحو 38.5 ألف جنيه للطن، وحديد بشاى 40.8 ألف جنيه للطن، والمراكبى 39.75 ألف جنيه للطن، والمصريين 40.5 ألف جنيه للطن، والعشرى 40 ألف جنيه للطن، والجارحى 37 ألف جنيه للطن، وفقا للأسعار المعلنة من قبل الشركات.

وقال إسلام القاضى، وكيل وموزع مصانع الحديد، إن أسعار حديد عز للمستهلك تتراوح بين 43.5 و44.5 ألف جنيه للطن، وسجل سعر حديد بشاى 42.5 ألف جنيه للطن، وحديد السويس 42 ألف جنيه للطن، والمصريين 42 ألف جنيه، والمراكبى 41 ألف جنيه ، والاستثمارى يتراوح بين 40 و41.5 ألف جنيه.

أضاف، أن ارتفاع الأسعار لتلك المستويات القياسية، أثر على القدرة الشرائية سلبيًا بجانب وقف أعمال البناء.

قال محمد غلوش، مدير القطاع التجارى والتصديرى بشركة MSG لحديد التسليح، إن نقص السيولة الدولارية فى البلاد، أجبر مصانع الحديد لتصدير كميات أكبر لتوفير الدولار لاستيراد الخامات.

أضاف لـ”البورصة”، أن أسعار الحديد الاستثمارى صعدت بسبب توجه الطلب عليها، بعد توجيه النسبة الأكبر من الطاقة الإنتاجية لمعظم المصانع إلى التصدير.

وتراجعت واردات مصر من خامات الحديد والصلب (مكورات حديد، خردة، بيليت) بنسبة 25.5% خلال أول 9 أشهر من العام لتبلغ 4.16 مليار دولار مقابل 5.58 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى 2022، وفقًَا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.