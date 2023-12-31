التجارة الداخلية تطرح 26 منفذا على القطاع الخاص الربع الأول من 2024

يستهدف جهاز تنمية التجارة الداخلية طرح المرحلة الثانية من المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بإجمالى 26 منفذا للشراكة مع القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام المقبل.

وقال إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الجهاز سوف يطرح المرحلة الثانية من المنافذ لإدارتها بالتعاون مع سلاسل التجزئة، وذلك بعد الانتهاء من تعاقدات المرحلة الأولى للطرح.

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وأضاف عشماوى لـ”البورصة”، أن الجهاز تلقى عروضا من السلاسل التجارية لإدارة 17 فرعا من إجمالى 26 منفذا تم طرحها فى المرحلة الأولى خلال شهر أكتوبر الماضى، ومن المقرر البت فى العروض اليوم الخميس.

وأشار رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى أن العقود ستكون للإدارة والتشغيل بنظام حق الانتفاع لمدة 12 عاما.

وقال إن طرح بعض المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لإدارتها وتشغيلها من قبل القطاع الخاص يأتى ضمن خطة الدولة للتخارج من قطاع التجزئة.

وأضاف عشماوى، أن هناك ما يقرب من 1000 منفذ تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، مشيرا إلى أن هناك توجهاً لزيادة الشراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الجهاز يستهدف أيضا طرح من 3 إلى 4 مخازن استراتيجية خلال النصف الثانى من العام المقبل بمساحات تصل إلى 10 أفدنة للمخزن الواحد باستثمارات إجمالية تتراوح من 6 إلى 8 مليارات جنيه للمنافذ الأربعة.

وقالت هبة السيد معاون وزير التموين للاستثمار، إن العروض التى تقدمت ضمن المرحلة الأولى من طرح المنافذ لإدارتها وتشغيلها من قبل القطاع الخاص تضمنت سلاسل“مجموعة منصور للتجزئة” و”كازيون” و”اللولو ماركت”

وأضافت السيد، أنه سيتم البدء فى المرحلة الثانية من الطرح بعد إنهاء جميع التعاقدات الخاصة بالمرحلة الأولى من المنافذ التجارية.