التجارة الداخلية تطرح 26 منفذا على القطاع الخاص الربع الأول من 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) عشماوى: الجهاز يستهدف طرح 4 مخازن استراتيجية باستثمارات إجمالية 8 مليارات جنيه
يستهدف جهاز تنمية التجارة الداخلية طرح المرحلة الثانية من المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بإجمالى 26 منفذا للشراكة مع القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام المقبل.
وقال إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الجهاز سوف يطرح المرحلة الثانية من المنافذ لإدارتها بالتعاون مع سلاسل التجزئة، وذلك بعد الانتهاء من تعاقدات المرحلة الأولى للطرح.
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وأضاف عشماوى لـ”البورصة”، أن الجهاز تلقى عروضا من السلاسل التجارية لإدارة 17 فرعا من إجمالى 26 منفذا تم طرحها فى المرحلة الأولى خلال شهر أكتوبر الماضى، ومن المقرر البت فى العروض اليوم الخميس.
وأشار رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى أن العقود ستكون للإدارة والتشغيل بنظام حق الانتفاع لمدة 12 عاما.
وقال إن طرح بعض المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لإدارتها وتشغيلها من قبل القطاع الخاص يأتى ضمن خطة الدولة للتخارج من قطاع التجزئة.
وأضاف عشماوى، أن هناك ما يقرب من 1000 منفذ تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، مشيرا إلى أن هناك توجهاً لزيادة الشراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن الجهاز يستهدف أيضا طرح من 3 إلى 4 مخازن استراتيجية خلال النصف الثانى من العام المقبل بمساحات تصل إلى 10 أفدنة للمخزن الواحد باستثمارات إجمالية تتراوح من 6 إلى 8 مليارات جنيه للمنافذ الأربعة.
وقالت هبة السيد معاون وزير التموين للاستثمار، إن العروض التى تقدمت ضمن المرحلة الأولى من طرح المنافذ لإدارتها وتشغيلها من قبل القطاع الخاص تضمنت سلاسل“مجموعة منصور للتجزئة” و”كازيون” و”اللولو ماركت”
وأضافت السيد، أنه سيتم البدء فى المرحلة الثانية من الطرح بعد إنهاء جميع التعاقدات الخاصة بالمرحلة الأولى من المنافذ التجارية.
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