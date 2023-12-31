مدبولى: إعلان أسعار 7 سلع استراتيجية تطبيقًا لقانون حماية المستهلك

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالأحد 7 يناير إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد رئيس الوزراء يستعرض استراتيجية تطوير البورصة المصرية وزير التموين يصدر قراراً بضوابط تداول 7 سلع استراتيجية أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بوضع الأسعار على 7 سلع استراتيجية كمرحلة أولى، وسيتم الإعلان عن أسعار بيعها للمستهلك. والسلع هى، السكر، والأرز، والمكرونة، والألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط والفول.

يأتى ذلك تطبيقًا لقانون حماية المستهلك الذى يحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين اشعار آخر أيهما أقرب.

ونص القرار على إلزام حائزى السلع الـ7 لغير الاستعمال الشخصى من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومن فى حكمهم بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مُخزنا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة لا تتدخل فى تحديد سعر المنتج وأن الأمر متروك للمصنع، ولكن لضبط الأسعار من المصنع إلى المستهلك سيتم وضع آلية لتحديد السعر للمستهلك لضمان أن يصل المنتج للمواطن بالسعر المناسب الذى تم التراضى عليه.

ولفت إلى أنه بموجب قرار رئيس الوزراء بجعل تلك السلع سلع استراتيجية فإنها تخضع للمادة 8 فى قانون حماية المستهلك بجعل أى إجراء غير محمود بغرض احتكار وإخفاء السلعة يخضع للعقوبة فى قانون حماية المستهلك، منوها بأنه تم التنسيق مع وزارة العدل لتغليظ تلك العقوبات.

وأشار مدبولى، إلى تحديد وزير التموين آلية بكيفية وضع السعر على المنتجات سواء بالطبع على المنتج، أو بوضع ملصق، أو وضع سعر محدد فى مكان البيع.

ووفقا للقرار، فكل من يخالف أحكام هذا القرار سيطبق عليه العقوبات المنصوص عليها بالمادة رقم (71) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018.كما أصدر رئيس الوزراء القرار رقم 4585 لسنة 2023 بتشكيل أمانة فنية دائمة للجنة، التى تم تشكيلها مؤخراً برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعنية بدراسة آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع، بحيث يترأس مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الأمانة الفنية. وبموجب هذا القرار، تتولى الأمانة الفنية المشكلة متابعة الإتاحة وكميات الإنتاج والاستهلاك والاستيراد بصفة دورية، ووضع منظومة شاملة بشأن متابعة إجراءات وضوابط الأسعار، ووضع مؤشرات قياس للتحقق من استقرار السعر العادل للمستهلك، والعمل على رقمنة كل عمليات تداول وبيع السلع من خلال منظومة محدثة، بدءا من عملية الإنتاج حتى البيع للمستهلك. وتتولى الأمانة الفنية متابعة تنفيذ التزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع المستهدفة بتدوين الحد الأقصى لسعر البيع النهائى للمستهلك بموجب القرار الوزارى الصادر بذات الصلة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية. بدوره قال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن الاتحاد أرسل مذكرة إلى رئاسة مجلس الوزراء بشأن مقترح كتابة الأسعار على المنتجات. أوضح عز أن المذكرة تضمنت الأخذ فى الاعتبار أن هناك بعض الشركات لأسباب تكنولوجية ومالية لا تستطيع طباعة السعر على العبوة ويتم تسجيله من خلال الفاتورة، للوصول إلى حلول لها. وقال بعض المصنعين لـ”البورصة”، فى تصريحات سابقة، أن تطبيق القرار سيحملهم تكاليف إضافية، فى ظل التغيير المستمر فى أسعار مستلزمات الإنتاج مطالبين بمزيد من الرقابة على الأسواق. المصدر: