بيع 98 ألف قنطار قطن بمزاد محافظات الوجه البحرى الأسبوع الماضى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال وليد السعدنى، رئيس الجمعية العامة للقطن ولجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل، إن 98 ألف قنطار قطن تم بيعهم فى مزاد محافظات الوجه البحرى الأسبوع الماضى.
وأشار إلى أن المزاد شمل محافظات البحيرة، والإسكندرية، والشرقية، وكفر الشيخ، والدقهلية، وأن الأصناف شملت“جيزة 86′′، و”جيزة 96′′، و”جيزة 92′′ و”جيزة 94′′ و”جيزة 97” وأن الأسعار كانت متفاوتة.
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أضاف أن 45 شركة انضمت للمزاد، وأن أعلى سعر لصنف“جيزة 96” كان 13.20 ألف جنيه ا للقناطر، فيما بلغ 12.7 ألف جنيه لصنف“جيزة 94′′، و11.5 ألف جنيه لصنف“جيزة 86′′، و11.24 ألف جنيه لصنف“جيزة 87′′، و110 آلاف جنيه لصنف“جيزة 92”.
وكشف أن 10 شركات فازت بمزاد محافظة الشرقية بكميات نحو 6.2 ألف قنطار، وتم التجميع فى نحو 24 مركز تجميع بالمحافظة.
وتقوم منظومة تسويق القطن برئاسة مصر لحليج القطن بالإشراف على إجراء المزادات فى الوجهين البحرى والقبلي، وتضم ممثلين عن وزارات الزراعة والتجارة وقطاع الأعمال وجمعية القطن ولجنة تجارة القطن بالداخل، وهيئة تحكيم القطن.
وبحسب تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، فإن إجمالى المساحة المنزرعة بالقطن الموسم الحالى فى الوجهين القبلى والبحرى بلغت 255 ألف فدان بإنتاج كلى متوقع أن يصل إلى حوالى 1.8 مليون قنطار.
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