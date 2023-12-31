بيع 98 ألف قنطار قطن بمزاد محافظات الوجه البحرى الأسبوع الماضى

MENAFN - Al-Borsa News) قال وليد السعدنى، رئيس الجمعية العامة للقطن ولجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل، إن 98 ألف قنطار قطن تم بيعهم فى مزاد محافظات الوجه البحرى الأسبوع الماضى.

وأشار إلى أن المزاد شمل محافظات البحيرة، والإسكندرية، والشرقية، وكفر الشيخ، والدقهلية، وأن الأصناف شملت“جيزة 86′′، و”جيزة 96′′، و”جيزة 92′′ و”جيزة 94′′ و”جيزة 97” وأن الأسعار كانت متفاوتة.

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أضاف أن 45 شركة انضمت للمزاد، وأن أعلى سعر لصنف“جيزة 96” كان 13.20 ألف جنيه ا للقناطر، فيما بلغ 12.7 ألف جنيه لصنف“جيزة 94′′، و11.5 ألف جنيه لصنف“جيزة 86′′، و11.24 ألف جنيه لصنف“جيزة 87′′، و110 آلاف جنيه لصنف“جيزة 92”.

وكشف أن 10 شركات فازت بمزاد محافظة الشرقية بكميات نحو 6.2 ألف قنطار، وتم التجميع فى نحو 24 مركز تجميع بالمحافظة.

وتقوم منظومة تسويق القطن برئاسة مصر لحليج القطن بالإشراف على إجراء المزادات فى الوجهين البحرى والقبلي، وتضم ممثلين عن وزارات الزراعة والتجارة وقطاع الأعمال وجمعية القطن ولجنة تجارة القطن بالداخل، وهيئة تحكيم القطن.

وبحسب تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، فإن إجمالى المساحة المنزرعة بالقطن الموسم الحالى فى الوجهين القبلى والبحرى بلغت 255 ألف فدان بإنتاج كلى متوقع أن يصل إلى حوالى 1.8 مليون قنطار.