1600 سائح على متن 65 رحلة بالون طائر بسماء الأقصر

MENAFN - Al-Borsa News) تشهد محافظة الأقصر رواجاً سياحياً وإقبالاً كبيراً على رحلات البالون الطائر بالبر الغربي حيث يشهد مطار البالون تحقيق أعلى معدلات تحليق البالون في تلك الأيام في أعياد الكريسماس، وأعياد الميلاد.

وأوضح ممثل شركات اتحاد البالون الطائر بالاقصر أحمد عبود، في تصريح اليوم الأحد، أن سماء المدينة تزينت وحلقت اليوم 65 رحلة بالون بها 1600 سائح من مختلف الجنسيات حول العالم، في نزهة ترفيهية في سماء الأقصر لمشاهدة المعابد والمقابر والملوك والملكات في فوق سماء الأقصر في أجواء طبيعية من البهجة والفرحة بين العاملين في القطاع السياحي.

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وأضاف أن الشركات تستعد فجراً للحصول على إشارة البدء بالتجهيز من الشركة المصرية للمطارات ويتم بدء ملء البالونات بالهواء البارد ثم الهواء الساخن، ويتم عمل فحص شامل من المصرية للمطارات لكل بالونة والتأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسياح، وكذلك ضرورة إرتداء الكمامات قبل الإقلاع لحماية الجميع من العدوى بعد أزمة كورونا، ويتم البدء فى الإقلاع للسماء وتصل الرحلات لإرتفاع 650 متراً بحوالى 2000 قدم من سطح البحر، وتكون الرحلة من حوالى 20 لـ40 دقيقة، موضحاً أنه يستمتع مستقلوا البالون بمشاهدة معابد الملوك والملكات ومدينة العمال ومعبد الرامسيوم وتمثالي ممنون وشريط النيل والزراعات من الأعلى سماء البر الغربي.

وأضاف أن الإقبال على رحلات البالون بقوة للاستمتاع بالطقس الرائع، يتوافد وفود الزائرين، ويعشقون تلك الرحلات باعتبارها رحلات التنزه من أهم البرامج السياحية التي يقبل عليها السائحون المتوافدون لزيارة المعالم والمقاصد الأثرية والسياحية في عاصمة السياحة العالميةـ وأيضا طقس الأقصر المعتدل المشمس، وبالأثار الأقصر الشامخة علي مر الأزمان.

وكان قد إتخذت المحافظة إجراءات السلامة الكاملة، وهناك تنسيق كامل مع الجهات الأمنية بالمحافظة، بالإضافة إلى التعاون مع كافة الجهات المعنية والاهتمام بجميع الوسائل التي تحافظ على أمن وسلامة المشاركين في الرحلات والإلتزام الكامل بالقواعد التي حددتها الجهات الأمنية وسلطات الطيران المدني بالهبوط بالبالون في المطار المحدد لها غرب المدينة.

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