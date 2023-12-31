إى جى بنك يحتفل بتخرج دفعة جديدة لرواد الأعمال من حاضنة مينت

MENAFN - Al-Borsa News) يخصص“إى جى بنك” جهوده لدعم الشركات الناشئة فى مصر ويستمر فى العمل مع رواد الأعمال للانتقال بشركاتهم ومنتجهم إلى العمل والنمو بالأسواق.

وفى إطار حرص البنك الدائم على إلقاء الضوء على الشركات الناشئة الواعدة عند تخرج كل دفعة، نظم إى جى بنك احتفالية حضرها لفيف من المستثمرين وأصحاب القرار والمؤثرين فى مجال العمل بالقطاع الخاص وكذلك من القطاع المصرفى.

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واحتفل إى جى بنك بتخرج الدفعة الثانية عشر من خريجى حاضنة أعمال MINT وهم 10 شركات ناشئة من قطاعات متنوعة مثل التكنولوجيا المالية واللوجيستيات والتكنولوجيا الخضراء وغيرها من المجالات.

الشركات الناشئة خريجة هذه الدفعة هم: EDUPAY, LCONNECT, TOKA ROBOTICS, BUILD WEALTH, BASICS ENGAGE, PODEL, GGEG, HE RENTAL, PLANQ, TAKHZIN.

وقد استعرضت الشركات مشروعاتها بفندق st. Regis بحضور المستثمرين والشباب ورواد الأعمال وخبراء من مجالات الاستدامة والقطاع المصرفى.

واستضافت الاحتفالية عمر رزق مؤسس شركه انطلاق الذى تحدث عن شراكة المؤسسة مع إى جى بنك فى إصدار التقرير الرسمى الأول للشركات الناشئة فى مصر.

وقد تلقى فريق عمل الشركات تدريب مكثف على مدار الأشهر الماضية من خلال الحاضنة على يد أخصائيين وخبراء من مختلف المجالات.

“مينت” هى منصة من إى جى بنك مخصصة للشباب من سن 16 إلى 35 سنة تهدف إلى تطوير مهاراتهم وتمكينهم من خلال خدمات ومنتجات بنكية وغير بنكية.

الخدمات البنكية تشمل حساب التوفير والبطاقات الائتمانية وتخصيص موظف من الشباب لخدمة الشباب ومساعدتهم فى اتخاذ قرارات تناسب وضعهم المالى، كما تقدم برامج تلبى احتياجات الشباب وتطور مهاراتهم من خلال MINT HUB المخصص لهم فى منطقة وسط البلد بميدان طلعت حرب.