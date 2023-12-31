إى جى بنك يحتفل بتخرج دفعة جديدة لرواد الأعمال من حاضنة مينت

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يخصص“إى جى بنك” جهوده لدعم الشركات الناشئة فى مصر ويستمر فى العمل مع رواد الأعمال للانتقال بشركاتهم ومنتجهم إلى العمل والنمو بالأسواق.
وفى إطار حرص البنك الدائم على إلقاء الضوء على الشركات الناشئة الواعدة عند تخرج كل دفعة، نظم إى جى بنك احتفالية حضرها لفيف من المستثمرين وأصحاب القرار والمؤثرين فى مجال العمل بالقطاع الخاص وكذلك من القطاع المصرفى.
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واحتفل إى جى بنك بتخرج الدفعة الثانية عشر من خريجى حاضنة أعمال MINT وهم 10 شركات ناشئة من قطاعات متنوعة مثل التكنولوجيا المالية واللوجيستيات والتكنولوجيا الخضراء وغيرها من المجالات.
الشركات الناشئة خريجة هذه الدفعة هم: EDUPAY, LCONNECT, TOKA ROBOTICS, BUILD WEALTH, BASICS ENGAGE, PODEL, GGEG, HE RENTAL, PLANQ, TAKHZIN.
وقد استعرضت الشركات مشروعاتها بفندق st. Regis بحضور المستثمرين والشباب ورواد الأعمال وخبراء من مجالات الاستدامة والقطاع المصرفى.
واستضافت الاحتفالية عمر رزق مؤسس شركه انطلاق الذى تحدث عن شراكة المؤسسة مع إى جى بنك فى إصدار التقرير الرسمى الأول للشركات الناشئة فى مصر.
وقد تلقى فريق عمل الشركات تدريب مكثف على مدار الأشهر الماضية من خلال الحاضنة على يد أخصائيين وخبراء من مختلف المجالات.
“مينت” هى منصة من إى جى بنك مخصصة للشباب من سن 16 إلى 35 سنة تهدف إلى تطوير مهاراتهم وتمكينهم من خلال خدمات ومنتجات بنكية وغير بنكية.
الخدمات البنكية تشمل حساب التوفير والبطاقات الائتمانية وتخصيص موظف من الشباب لخدمة الشباب ومساعدتهم فى اتخاذ قرارات تناسب وضعهم المالى، كما تقدم برامج تلبى احتياجات الشباب وتطور مهاراتهم من خلال MINT HUB المخصص لهم فى منطقة وسط البلد بميدان طلعت حرب.
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