((متلايف لتأمينات الحياة)) وبنك القاهرة يوقعان اتفاقية شراكة لمدة 5 سنوات

(MENAFN
- Al-Borsa News) ((طاهر)): 3.7 مليار جنيه مطالبات سددتها الشركة للعملاء بنهاية يونيو الماضى
وقعت شركة متلايف لتأمينات الحياة، وبنك القاهرة، اتفاقية شراكة تعاون لمدة 5 سنوات.
وقال هيثم طاهر، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة متلايف، إنَّ الشراكة تستهدف إتاحة منتجات الشركة عبر فروع البنك، ضمن استراتيجية الشركة للنمو بالسوق المصرى، والتى تركز على التوسع فى خدمات التأمين البنكى جنباً إلى جنب التحول الرقمى من خلال ابتكار قنوات تسويقية جديدة لعملاء الشركة.
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فى سياق متصل، أضاف ((طاهر))، أنه من المقرر أن يتم تطبيق الاتفاقية من خلال 180 فرعاً من فروع البنك المنتشرة بالجمهورية على أن يتم الترويج من خلال كل فروع البنك والتى تصل إلى 250 فرعاً خلال السنوات الخمس المقبلة.
فى سياق متصل، نوه بأن الشركة سددت مطالبات بقيمة تصل إلى نحو 3.7 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى. ((فايد)): 3 ملايين عميل حالياً.. و400 ألف عميل للبنك سنوياً
من جانبه، قال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، إنَّ الاتفاقية تأتى ضمن خطة البنك بتحقيق الشمول المالى والتأمينى من خلال الوصول بالخدمات التأمينية لمختلف الشرائح المجتمعية.
أضاف ((فايد))، أن البنك يخطط من خلال الشراكة توفير حزمة متنوعة من الخدمات المالية والتأمينية لنحو ما يزيد على نحو 3 ملايين عميل بالبنك حالياً.
وأشار ((فايد)) إلى أن البنك تمكن من جذب ما يتراوح بين 300 و400 ألف عميل سنوياً، ويخطط للتوسع فى الخدمات المالية للعملاء والشركات من خلال فروع البنك المختلفة.
وتأسست شركة متلايف فى مصر عام 1997 تحت اسم الشركة الفرعونية الأمريكية لتأمينات الحياة ـ متلايف أليكو سابقاً، وتوفر برامجها التأمينية لنحو مليون عميل بخدمات التأمين على الحياة والتأمين ضد الحوادث والتأمين الصحى والتخطيط للتقاعد وحلول إدارة الثروات.
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