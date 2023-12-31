((متلايف لتأمينات الحياة)) وبنك القاهرة يوقعان اتفاقية شراكة لمدة 5 سنوات

وقعت شركة متلايف لتأمينات الحياة، وبنك القاهرة، اتفاقية شراكة تعاون لمدة 5 سنوات.

وقال هيثم طاهر، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة متلايف، إنَّ الشراكة تستهدف إتاحة منتجات الشركة عبر فروع البنك، ضمن استراتيجية الشركة للنمو بالسوق المصرى، والتى تركز على التوسع فى خدمات التأمين البنكى جنباً إلى جنب التحول الرقمى من خلال ابتكار قنوات تسويقية جديدة لعملاء الشركة.

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فى سياق متصل، أضاف ((طاهر))، أنه من المقرر أن يتم تطبيق الاتفاقية من خلال 180 فرعاً من فروع البنك المنتشرة بالجمهورية على أن يتم الترويج من خلال كل فروع البنك والتى تصل إلى 250 فرعاً خلال السنوات الخمس المقبلة.

فى سياق متصل، نوه بأن الشركة سددت مطالبات بقيمة تصل إلى نحو 3.7 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى.

من جانبه، قال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، إنَّ الاتفاقية تأتى ضمن خطة البنك بتحقيق الشمول المالى والتأمينى من خلال الوصول بالخدمات التأمينية لمختلف الشرائح المجتمعية.

أضاف ((فايد))، أن البنك يخطط من خلال الشراكة توفير حزمة متنوعة من الخدمات المالية والتأمينية لنحو ما يزيد على نحو 3 ملايين عميل بالبنك حالياً.

وأشار ((فايد)) إلى أن البنك تمكن من جذب ما يتراوح بين 300 و400 ألف عميل سنوياً، ويخطط للتوسع فى الخدمات المالية للعملاء والشركات من خلال فروع البنك المختلفة.

وتأسست شركة متلايف فى مصر عام 1997 تحت اسم الشركة الفرعونية الأمريكية لتأمينات الحياة ـ متلايف أليكو سابقاً، وتوفر برامجها التأمينية لنحو مليون عميل بخدمات التأمين على الحياة والتأمين ضد الحوادث والتأمين الصحى والتخطيط للتقاعد وحلول إدارة الثروات.