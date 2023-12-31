ميد بنك يرفع رأسماله إلى 6.3 مليار جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) كشف سامح منتصر، رئيس مجموعة التحول الرقمى والتطوير الشامل بـ”ميد بنك”، إن البنك رفع رأسماله من 3.1 مليار جنيه إلى 6.3 مليار جنيه ليتوافق مع متطلبات البنك المركزى المصرى.

وأضاف منتصر، أن زيادة رأس المال تمت من المساهمين كلُ بنسبته، ولم تتغير الحصص المالكة لـ”ميد بنك”.

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وقال إن“ميد بنك” رصد استثمارات بقيمة 800 مليون جنيه لتطوير البنية التحتية التكنولوجية خلال 5 سنوات.

وأوضح أنه من المتوقع الانتهاء من عملية التطوير خلال العام المقبل، على أن يتم البدء فى عملية الانطلاق والنمو السريع بعدها.

وقال إن محفظة القروض والتسهيلات لدى“ميد بنك” نمت 196% والودائع بنسبة 90%، بالإضافة إلى نمو حقوق الملكية بنسبة 132%، وذلك منذ إطلاق العلامة التجارية الجديدة قبل 3 سنوات.

وقال محمود أبو حسين، القائم بأعمال رئيس قطاع شبكة الفروع والمبيعات والتوزيع بـ”ميد بنك”، إنهم يستهدفون افتتاح من 4 إلى 5 فروع جديدة خلال العام المقبل.

وأضاف أن البنك يستهدف التوسع فى تدشين ماكينات صراف آلى وخاصة لذوى الهمم.

وأوضح أن البنك يستهدف خلال 2024 العمل على إدارة الثروات وتأسيس فريق الديجيتال داخل الفروع لتسهيل المعاملات وتقديم حلول سهلة ومرنة للعملاء.