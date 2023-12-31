ميد بنك يرفع رأسماله إلى 6.3 مليار جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشف سامح منتصر، رئيس مجموعة التحول الرقمى والتطوير الشامل بـ”ميد بنك”، إن البنك رفع رأسماله من 3.1 مليار جنيه إلى 6.3 مليار جنيه ليتوافق مع متطلبات البنك المركزى المصرى.
وأضاف منتصر، أن زيادة رأس المال تمت من المساهمين كلُ بنسبته، ولم تتغير الحصص المالكة لـ”ميد بنك”.
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وقال إن“ميد بنك” رصد استثمارات بقيمة 800 مليون جنيه لتطوير البنية التحتية التكنولوجية خلال 5 سنوات.
وأوضح أنه من المتوقع الانتهاء من عملية التطوير خلال العام المقبل، على أن يتم البدء فى عملية الانطلاق والنمو السريع بعدها.
وقال إن محفظة القروض والتسهيلات لدى“ميد بنك” نمت 196% والودائع بنسبة 90%، بالإضافة إلى نمو حقوق الملكية بنسبة 132%، وذلك منذ إطلاق العلامة التجارية الجديدة قبل 3 سنوات.
وقال محمود أبو حسين، القائم بأعمال رئيس قطاع شبكة الفروع والمبيعات والتوزيع بـ”ميد بنك”، إنهم يستهدفون افتتاح من 4 إلى 5 فروع جديدة خلال العام المقبل.
وأضاف أن البنك يستهدف التوسع فى تدشين ماكينات صراف آلى وخاصة لذوى الهمم.
وأوضح أن البنك يستهدف خلال 2024 العمل على إدارة الثروات وتأسيس فريق الديجيتال داخل الفروع لتسهيل المعاملات وتقديم حلول سهلة ومرنة للعملاء.
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