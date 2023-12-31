إيجي بنك: 22% نسبة تمثيل النساء فى حاضنة أعمال منت

MENAFN - Al-Borsa News) قالت نيللى محمود، مديرة إدارة التسويق فى“إيجي بنك”، خلال مشاركتها فى فعاليات مؤتمر إطلاق بالتقرير الأول لمناخ ريادة الأعمال فى مصر إن نسبة تمثيل النساء من حاضنة أعمال“منت”، التابعة ل”إيجي بنك” تبلغ 22%.

وتوقعت أن يشهد العام المقبل ارتفاع تلك النسبة، لما لها من تأثير إيجابى على الناتج القومى، وتحقيق مبادىء الشمول المالي.

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وأضافت أن“إيجى بنك” يعمل على وضع خريطة للشركات الناشئة فى مجالات التكنولوجيا، حيث يوفر التقرير الوقت والمجهود للمستثمرين فى جمع البيانات، حتى تستطيع فى الفترة المقبلة التركيز على التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص والحكومى لتطوير مناخ ريادة الأعمال فى مصر.