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إيجي بنك: 22% نسبة تمثيل النساء فى حاضنة أعمال منت

12/31/2023 11:08:19 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت نيللى محمود، مديرة إدارة التسويق فى“إيجي بنك”، خلال مشاركتها فى فعاليات مؤتمر إطلاق بالتقرير الأول لمناخ ريادة الأعمال فى مصر إن نسبة تمثيل النساء من حاضنة أعمال“منت”، التابعة ل”إيجي بنك” تبلغ 22%.

وتوقعت أن يشهد العام المقبل ارتفاع تلك النسبة، لما لها من تأثير إيجابى على الناتج القومى، وتحقيق مبادىء الشمول المالي.

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فعاليات مؤتمر إطلاق بالتقرير الأول لمناخ ريادة الأعمال فى مصر

وأضافت أن“إيجى بنك” يعمل على وضع خريطة للشركات الناشئة فى مجالات التكنولوجيا، حيث يوفر التقرير الوقت والمجهود للمستثمرين فى جمع البيانات، حتى تستطيع فى الفترة المقبلة التركيز على التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص والحكومى لتطوير مناخ ريادة الأعمال فى مصر.

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