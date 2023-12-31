إيجي بنك: 22% نسبة تمثيل النساء فى حاضنة أعمال منت

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت نيللى محمود، مديرة إدارة التسويق فى“إيجي بنك”، خلال مشاركتها فى فعاليات مؤتمر إطلاق بالتقرير الأول لمناخ ريادة الأعمال فى مصر إن نسبة تمثيل النساء من حاضنة أعمال“منت”، التابعة ل”إيجي بنك” تبلغ 22%.
وتوقعت أن يشهد العام المقبل ارتفاع تلك النسبة، لما لها من تأثير إيجابى على الناتج القومى، وتحقيق مبادىء الشمول المالي.
موضوعات متعلقة
“الإمارات دبى الوطنى – مصر” يرفع الفائدة على شهادات الإيداع بالدولار لمدة 3 و5 سنوات رئيس الوزراء يستعرض استراتيجية تطوير البورصة المصرية المصريون يسيطرون على 86.4% من تعاملات الأسهم بالبورصة في 2023
فعاليات مؤتمر إطلاق بالتقرير الأول لمناخ ريادة الأعمال فى مصر
وأضافت أن“إيجى بنك” يعمل على وضع خريطة للشركات الناشئة فى مجالات التكنولوجيا، حيث يوفر التقرير الوقت والمجهود للمستثمرين فى جمع البيانات، حتى تستطيع فى الفترة المقبلة التركيز على التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص والحكومى لتطوير مناخ ريادة الأعمال فى مصر.
MENAFN31122023000202011048ID1107673038
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.