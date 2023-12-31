مع التضخم التاريخى.. أين يحتفظ المصريون بمدخراتهم؟

قالت مذكرة بحثية لمركز حلول للسياسات البديلة التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن ودائع القطاع العائلى بالبنوك ظلت مستحوذة على النصيب الأكبر من مدخرات المصريين.

وأضافت المذكرة، أنه رغم تآكل عوائد المنتجات المصرفية بسبب معدلات التضخم المستمرة، إلا أن المصريين يعتبرون الودائع ملاذا آمنا للادخار، ما أدى إلى نمو مستمر فيها، خاصة بالتزامن مع تحركات سعر الصرف التى يتبعها طرح ودائع مرتفعة العائد لامتصاص السيولة المحلية من السوق لمكافحة التضخم.

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وأشارت المذكرة، إلى أن البنوك طرحت شهادات استثمار بفائدة سنوية 25% بداية العام الجارى، ورغم ارتفاع سعر الفائدة على هذه الشهادات مقارنة بباقى المنتجات الأخرى فإن الفائدة عليها تعد سالبة فى ظل متوسط معدل تضخم بلغ 33.7% خلال الـ10 أشهر الأولى من العام.

وقالت إنه بالرغم من ارتفاع الطلب على الأوعية الادخارية المختلفة، إلا أن معدلات الادخار العامة فى مصر مازالت تحت المستوى المطلوب للنمو الاقتصادى، حيث بلغ معدل الادخار 13% عام 2022، وهو أقل من المعدل العالمى بـ7%.

وأوضحت المذكرة البحثية، أن الادخار فى الودائع من أكثر الأوعية التى تساهم فى نمو الناتج المحلى عن طريق إعادة استثمارها من الحكومة كاستثمارات عامة أو قروض للقطاع الخاص.

وأضافت أن ارتفاع معدلات الادخار يؤدى إلى توفير مصادر تمويل للاستثمارات وتكوين رأس المال وزيادة الطاقة الإنتاجية والتنمية الاقتصادية، والذى يزيد بدوره معدلات التشغيل وخفض نسب البطالة، كما يؤدى إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات.

ورجحت المذكرة انخفاض معدلات الادخار بسبب الدخول المتدنية، وسوء توزيعها، وارتفاع معدلات التضخم مع زيادة معدلات الاستهلاك.

وأشارت إلى أن مصر تعد ضمن الدول متوسطة الدخل فى مستواه الأدنى بحسب مصادر المؤسسة بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وتابعت أن الادخار خارج القطاعات المصرفية والرسمية غير مجدى، حيث يساهم القطاع المصرفى فى نمو الناتج المحلى، بينما لا يمكن حساب معدلات الادخار خارج القطاعات الرسمية، مثل مشتريات الذهب والدولرة وشراء الأصول كالأراضى، مما يؤثر سلباً فى المعدل العام للادخار القابل للاستثمار.

وقالت المذكرة، إنه رغم ارتفاع معدلات التضخم حيث بلغت فى سبتمبر الماضى 40.3%، إلا أن معدلات الادخار فى الذهب والعقارات والمنتجات البنكية كانت تشير إلى وجود فئات قادرة على الاستثمار رغم الوضع الاقتصادى.

وأضافت أن الذهب يتم تداوله فى مصر بسعر أعلى من السعر العالمى بنسبة 55%، حيث بلغ متوسط سعر الذهب عيار 21 حوالى 2760 جنيهًا للجرام محلياً، مقابل 1765 جنيهًا عالمياً، مما يعنى احتساب سعر الذهب بأسعار السوق الموازية للدولار.

الجنيه

وأوضحت أن الذهب يعتبر مخزنا للقيمة عند المصريين، ما أدى لزيادة معدلات الطلب عليه خلال أول ثلاثة أرباع من العام الجارى، حيث بلغت مشتريات المصريين منه 46.4 طن مقابل 38.5 طن فى نفس الفترة من العام الماضى بنمو قدره 20.5%.

وأشارت إلى أن العقارات أيضاً تعتبر وعاء ادخاريا جذابا لدى المصريين، وبسبب ذلك يحقق الناتج المحلى عوائد تنموية محدودة كالطلب على مواد البناء والعمالة المصاحبة للإنشاء، كما تنتهى القيمة المضافة للعقار بمجرد تسويقه.

وأضافت المذكرة البحثية، أن معدلات الطلب السنوى على العقار حققت نمواً بنسبة 34% فى يوليو الماضى، وطبقاً لمصادر المؤسسة، حققت مبيعات الشركات العقارية المسجلة فى البورصة نموا بنسبة 100%.

وقالت مصادر بالسوق للمؤسسة إن أكبر 5 شركات تطوير عقارى فى السوق حققت 142 مليار جنيه مبيعات خلال 9 أشهر من 2023 مقارنة بـ63 مليارًا خلال نفس الفترة من العام السابق، بمعدل نمو 125%.

فى الوقت نفسه، قال بنك الاستثمار“إى إف جى”، إن هناك تحسناً ملحوظاً فى السيولة بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفى، بدعم من زيادة القطاع الخاص لودائعه بالعملة الأجنبية بنحو 3.5 مليار دولار خلال الـ12 شهراً المنتهية فى سبتمبر، وهى أكثر من الزيادة فى آخر 4 إلى 5 أعوام مجتمعة.

وأضاف أن الأسر أيضاً رفعت ودائعها بنحو 1.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها، رغم أنهم عادة ما يحتفظون بالودائع الدولارية خارج القطاع المصرفى.