إدارة الثروات والأوعية الادخارية مرتفعة العائد.. أدوات البنوك لجذب الودائع

توقع محللون ومصرفيون أن تلجأ البنوك لطرح المزيد من خدمات إدارة الثروات والأوعية الادخارية الخاصة بالشركات بالتزامن مع اشتداد المنافسة عليها بين البنوك، وكذلك طرح شهادات مرتفعة العائد لجذب أكبر قدر من حصيلة شهادات الـ25%.

وقادت المؤسسات نمو الودائع فى 11 بنكًا من بين 15 بنكا أجرت“البورصة” مسحًا على قوائمها المالية، لكن خالف عدد من البنوك الكبيرة ذلك الاتجاه فى مقدمتها العربى الأفريقى والبنك التجارى الدولى.

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وعلى صعيد القطاع المصرفى نمت ودائع العملاء بنسبة فى البنوك 14.04% بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2023، إذ وصلت 9.7 تريليون جنيه مقارنة بـ8.5 تريليون جنيه بنهاية العام الماضى.

ويرى رئيس قطاع البحوث بأحد البنوك الخاصة أن الفترة المقبلة ستشهد منافسة شرسة على ودائع الشركات وإدارة الثروات خاصة مع اتجاه المصريين لتنويع استثمار لمدخراتهم، وتطور الخدمات الرقمية والأنظمة البنكية الأساسية سيخلق الميزة النسبية.

وأضاف أن حصيلة شهادات الـ25% جعلت عدد من البنوك تبادر بدراسة معدلات الفائدة عليها رغم تثبيت البنك المركزى لأسعار الفائدة.

ومن المقرر أن تُستحق الشهادات مرتفعة العائد التى أطلقتها بنوك الأهلى ومصر والقاهرة لتهدئة وتيرة التضخم فى الرابع من يناير المقبل.

وبلغت حصيلة بيع الشهادة فى بنكى الأهلى المصرى ومصر ما يقرب من نصف تريليون جنيه، وتحديدًا 460 مليار جنيه، فى حين لم يفصح بنك القاهرة عن حصيلة الشهادة قبل الإعلان عن وقف العمل بها بنهاية يناير 2023.

وتوقع نادر أشرف، المحلل المالى بشركة نعيم، أن تتجه البنوك لإطلاق أوعية ادخارية جديدة فى محاولة لامتصاص السيولة، ولكن بعائد أقل من 25%.

وأشار إلى أن ذلك يعتمد بشكل كبير على معدلات التضخم، لذلك الرؤية غير واضحة فى الوقت الحالى بخصوص التوقعات على أسعار العوائد على الأوعية الادخارية.

ورجح وليد ناجى، نائب رئيس البنك العقارى المصرى، أن تكون الشهادات الثلاثية بعائد سنوى 20% لمدة 3 سنوات هى البديل الأقرب لشهادات الـ25%.

وأوضح أن القرار سيعتمد على الموقف حينها من حيث سعر الفائدة ومعدلات التضخم، مشيراً إلى أن موقف الأهلى المصرى ومصر مهم نظراً لكونهما أهم بنوك القطاع المصرفى وأذرع البنك المركزى المصرى، وكون أن بعض البنوك العامة والخاصة يتبعونهما فى تلك القرارات بجانب ظروف السيولة لديهم وقاعدة العملاء.

وبالنسبة لاحتمالية اتجاه المستفيدين من تلك الشهادات إلى استثمار تلك الأموال فى شراء الذهب، أوضح أشرف أن ذلك سيعتمد على سعر الذهب حينها، فالاستثمار وفق تسعير السوق الموازية قد يكون غير ناجح أو مُبالغ فيه.

ويُسعر تجار الذهب سعر الجرام وفق“دولار الصاغة” وهو سعر يتم الاتفاق عليه بناء على تحركات السوق الموازية ويصل فى الوقت الحالى لأكثر من 52 جنيهًا.

وتصدر البنك العربى الأفريقى قائمة البنوك الأسرع نموًا بودائعهم خلال أول 9 أشهر من العام الحالى، بحسب مسح أجرته“البورصة” على قوائم الربع الثالث لـ15 بنكا.

وارتفعت ودائع البنك إلى 326.07 مليار جنيه، مقابل 217.9 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، بنمو 49.6%.

إجمالى محفظة الودائع فى البنوك

وكانت الزيادة الأكبر فى ودائع الأفراد بنحو 69.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بنهاية ديسمبر من العام الماضى، لتسجل 142.1 مليار جنيه مقابل 72.8 مليار جنيه، فيما ارتفعت ودائع المؤسسات بالبنك بنحو 38.7 مليار جنيه، مسجلة 183.9 مليار جنيه مقابل 145.13 مليار جنيه.

وزادت محفظة الودائع بالبنك بدعم من ارتفاع محفظة حسابات التوفير بنحو 60.5 مليار جنيه، لتسجل 82.18 مليار جنيه، مقابل 21.6 مليار جنيه.

وفى يناير من العام الحالى، أطلق البنك حساب توفير بأعلى عائد فى السوق، يصل إلى 18% شهريا، و18.66% ربع سنويًا، و19.09 نصف سنويًا، و20% سنويًا.

ويتيح البنك فتح الحساب بحد أدنى 5 آلاف جنيه، فيما يتم احتساب العائد بدءا من 50 ألف جنيه رصيد متبقى بالحساب.

وارتفعت حجم الودائع تحت الطلب بالبنك لتسجل 98.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 74.7 مليار جنيه بنهاية 2022.

ونمت الودائع لأجل وبإخطار لتسجل 113.4 مليار جنيه مقابل 92.8 مليار جنيه، وسجلت محفظة شهادات الادخار ارتفاعاً طفيفاً بنهاية الربع الثالث من 2023 لتسجل 27.4 مليار جنيه مقابل 25.15 مليار بنهاية العام الماضى.

وحقق بنك“كريدى أجريكول” ثانى أكبر معدل نمو فى محفظة الودائع وفقاً للقوائم المالية للربع الثالث بنحو 33.7% مقارنة بنهاية العام الماضى، لتسجل 80.75 مليار جنيه، مقابل 60.4 مليار جنيه.

ودائع المؤسسات فى البنوك

وكانت الزيادة بدعم من ارتفاع ودائع المؤسسات بالبنك بنحو 54%، لتسجل 55.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 36.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.

ونمت ودائع الأفراد بالبنك بشكل طفيف بنهاية الربع الثالث من العام الحالى بحوالى 600 مليون جنيه مقارنة بنهاية العام الماضى، لتسجل 24.8 مليار جنيه، مقابل 24.2 مليار جنيه.

وجاء الارتفاع فى أرصدة مدخرات العملاء بالبنك نتيجة زيادة محفظة الودائع لأجل وبإخطار بحوالى 13.6 مليار جنيه، مسجلة 27.07 مليار جنيه، مقابل 13.5 مليار جنيه.

وارتفع حجم الودائع تحت الطلب بنحو 8.8 مليار جنيه، لتصل إلى 36.7 مليار جنيه، مقابل 27.9 مليار جنيه، كما ارتفع حجم ودائع التوفير بالبنك إلى 5.4 مليار جنيه مقابل 5.3 مليار.

فيما شهدت محفظة شهادات الادخار بالبنك تراجعًا بنحو 1.5 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث، لتصل إلى 9.4 مليار جنيه مقابل 10.9 مليار جنيه بنهاية العام الماضى.

وجاء“التجارى وفا بنك إيجيبت” فى المركز الثالث من حيث أكبر البنوك التى حققت نموا بمحفظة الودائع بنهاية الربع الثالث من 2023، فسجل البنك معدل نمو 30.2% مقارنة بنهاية العام الماضى، ليصل إجمالى حجم الودائع بالبنك 68.38 مليار جنيه، مقابل 52.51 مليار.

ويرجع السبب فى النمو لودائع المؤسسات بالبنك التى ارتفعت بنحو 43.4%، لتسجل 43.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 30.5 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، فيما نمت محفظة ودائع الأفراد بالبنك إلى 24.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 21.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.

وجاء الارتفاع فى إجمالى الأرصدة مدعوماً بارتفاع حجم الودائع تحت الطلب بحوالى 13.6 مليار جنيه، لتسجل 41 مليار جنيه، مقابل 27.38 مليار جنيه، وسجلت حجم الودائع لأجل وبإخطار ارتفاعاا بنحو 2.9 مليار جنيه، لتصل إلى 14.03 مليار، مقابل 11.17 مليار.

ونمت محفظة شهادات الادخار بالبنك لتصل بنهاية سبتمبر الماضى 10.92 مليار جنيه، مقابل 10.57 مليار بنهاية ديسمبر 2022، فيما تراجع حجم حسابات التوفير بالبنك ليصل إلى 737 مليون جنيه، مقابل 940 مليون جنيه.

وحقق البنك التجارى الدولى، رابع أكبر معدل نمو بـ25.6% مقارنة بنهاية العام الماضى، ليسجل 667.6 مليار جنيه، مقابل 531.6 مليار جنيه.

وارتفعت محفظة ودائع الأفراد بالبنك بنحو 34.3%، لتسجل 360.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 268.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، فيما نمت محفظة ودائع المؤسسات بالبنك بمعدل 16.7%، لتصل إلى 306.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 262.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.

وجاء الارتفاع فى أرصدة الودائع مدعومًا بارتفاع محفظة شهادات الادخار بالبنك بنحو 65.4 مليار جنيه، لتسجل 193.7 مليار جنيه، مقابل 128.3 مليار جنيه، وارتفعت الودائع تحت الطلب بالبنك بنحو 55.4 مليار جنيه، لتصل إلى 253.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 197.9 مليار بنهاية ديسمبر 2022.

وارتفعت الودائع لأجل وبإخطار إلى 110.06 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من 2023، مقابل 106.9 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، ونمت محفظة حسابات التوفير بالبنك لتصل إلى 103.1 مليار جنيه مقابل 91.9 مليار.

وسجل بنك قطر الوطنى معدل نمو فى محفظة الودائع بنحو 22.5% خلال الربع الثالث من 2023 مقارنة بنهاية العام الماضى، لتصل إلى 497.8 مليار جنيه، مقابل 406.2 مليار.

وارتفعت محفظة ودائع المؤسسات بالبنك بنحو 65.8 مليار جنيه، لتسجل 327.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 261.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.

ونمت ودائع الأفراد بالبنك لتصل إلى 170.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 144.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.

وجاء الارتفاع مدعوماً بزيادة محفظة الودائع لأجل وبإخطار بحوالى 44.2 مليار جنيه، لتسجل 204.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 160.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.

وارتفعت الودائع تحت الطلب بحوالى 32.6 مليار جنيه، لتسجل 156.7 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من 2023، مقابل 124.1 مليار جنيه بنهاية العام الماضى.

وسجلت محفظة شهادات الادخار بالبنك ارتفاعا بنحو 12.8 مليار جنيه خلال أول 9 شهور من 2023 مقارنة بنهاية العام الماضى، لتصل إلى 97.3 مليار جنيه، مقابل 84.5 مليار.

ونمت حسابات التوفير بنحو مليار جنيه، لتصل إلى 31.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 30.3 مليار جنيه بنهاية العام الماضى.