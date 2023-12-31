إدارة الثروات والأوعية الادخارية مرتفعة العائد.. أدوات البنوك لجذب الودائع

(MENAFN
- Al-Borsa News) ودائع المؤسسات تقود نمو مدخرات عملاء البنوك خلال أول 9 أشهر من 2023
توقع محللون ومصرفيون أن تلجأ البنوك لطرح المزيد من خدمات إدارة الثروات والأوعية الادخارية الخاصة بالشركات بالتزامن مع اشتداد المنافسة عليها بين البنوك، وكذلك طرح شهادات مرتفعة العائد لجذب أكبر قدر من حصيلة شهادات الـ25%.
وقادت المؤسسات نمو الودائع فى 11 بنكًا من بين 15 بنكا أجرت“البورصة” مسحًا على قوائمها المالية، لكن خالف عدد من البنوك الكبيرة ذلك الاتجاه فى مقدمتها العربى الأفريقى والبنك التجارى الدولى.
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وعلى صعيد القطاع المصرفى نمت ودائع العملاء بنسبة فى البنوك 14.04% بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2023، إذ وصلت 9.7 تريليون جنيه مقارنة بـ8.5 تريليون جنيه بنهاية العام الماضى.
ويرى رئيس قطاع البحوث بأحد البنوك الخاصة أن الفترة المقبلة ستشهد منافسة شرسة على ودائع الشركات وإدارة الثروات خاصة مع اتجاه المصريين لتنويع استثمار لمدخراتهم، وتطور الخدمات الرقمية والأنظمة البنكية الأساسية سيخلق الميزة النسبية.
وأضاف أن حصيلة شهادات الـ25% جعلت عدد من البنوك تبادر بدراسة معدلات الفائدة عليها رغم تثبيت البنك المركزى لأسعار الفائدة.
ومن المقرر أن تُستحق الشهادات مرتفعة العائد التى أطلقتها بنوك الأهلى ومصر والقاهرة لتهدئة وتيرة التضخم فى الرابع من يناير المقبل.
وبلغت حصيلة بيع الشهادة فى بنكى الأهلى المصرى ومصر ما يقرب من نصف تريليون جنيه، وتحديدًا 460 مليار جنيه، فى حين لم يفصح بنك القاهرة عن حصيلة الشهادة قبل الإعلان عن وقف العمل بها بنهاية يناير 2023.
وتوقع نادر أشرف، المحلل المالى بشركة نعيم، أن تتجه البنوك لإطلاق أوعية ادخارية جديدة فى محاولة لامتصاص السيولة، ولكن بعائد أقل من 25%.
وأشار إلى أن ذلك يعتمد بشكل كبير على معدلات التضخم، لذلك الرؤية غير واضحة فى الوقت الحالى بخصوص التوقعات على أسعار العوائد على الأوعية الادخارية. 212.5 مليار جنيه أرباح البنوك المصرية خلال أول 9 أشهر من 2023
ورجح وليد ناجى، نائب رئيس البنك العقارى المصرى، أن تكون الشهادات الثلاثية بعائد سنوى 20% لمدة 3 سنوات هى البديل الأقرب لشهادات الـ25%.
وأوضح أن القرار سيعتمد على الموقف حينها من حيث سعر الفائدة ومعدلات التضخم، مشيراً إلى أن موقف الأهلى المصرى ومصر مهم نظراً لكونهما أهم بنوك القطاع المصرفى وأذرع البنك المركزى المصرى، وكون أن بعض البنوك العامة والخاصة يتبعونهما فى تلك القرارات بجانب ظروف السيولة لديهم وقاعدة العملاء.
وبالنسبة لاحتمالية اتجاه المستفيدين من تلك الشهادات إلى استثمار تلك الأموال فى شراء الذهب، أوضح أشرف أن ذلك سيعتمد على سعر الذهب حينها، فالاستثمار وفق تسعير السوق الموازية قد يكون غير ناجح أو مُبالغ فيه.
ويُسعر تجار الذهب سعر الجرام وفق“دولار الصاغة” وهو سعر يتم الاتفاق عليه بناء على تحركات السوق الموازية ويصل فى الوقت الحالى لأكثر من 52 جنيهًا.
وتصدر البنك العربى الأفريقى قائمة البنوك الأسرع نموًا بودائعهم خلال أول 9 أشهر من العام الحالى، بحسب مسح أجرته“البورصة” على قوائم الربع الثالث لـ15 بنكا.
وارتفعت ودائع البنك إلى 326.07 مليار جنيه، مقابل 217.9 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، بنمو 49.6%. إجمالى محفظة الودائع فى البنوك
وكانت الزيادة الأكبر فى ودائع الأفراد بنحو 69.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بنهاية ديسمبر من العام الماضى، لتسجل 142.1 مليار جنيه مقابل 72.8 مليار جنيه، فيما ارتفعت ودائع المؤسسات بالبنك بنحو 38.7 مليار جنيه، مسجلة 183.9 مليار جنيه مقابل 145.13 مليار جنيه.
وزادت محفظة الودائع بالبنك بدعم من ارتفاع محفظة حسابات التوفير بنحو 60.5 مليار جنيه، لتسجل 82.18 مليار جنيه، مقابل 21.6 مليار جنيه.
وفى يناير من العام الحالى، أطلق البنك حساب توفير بأعلى عائد فى السوق، يصل إلى 18% شهريا، و18.66% ربع سنويًا، و19.09 نصف سنويًا، و20% سنويًا.
ويتيح البنك فتح الحساب بحد أدنى 5 آلاف جنيه، فيما يتم احتساب العائد بدءا من 50 ألف جنيه رصيد متبقى بالحساب.
وارتفعت حجم الودائع تحت الطلب بالبنك لتسجل 98.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 74.7 مليار جنيه بنهاية 2022.
ونمت الودائع لأجل وبإخطار لتسجل 113.4 مليار جنيه مقابل 92.8 مليار جنيه، وسجلت محفظة شهادات الادخار ارتفاعاً طفيفاً بنهاية الربع الثالث من 2023 لتسجل 27.4 مليار جنيه مقابل 25.15 مليار بنهاية العام الماضى.
وحقق بنك“كريدى أجريكول” ثانى أكبر معدل نمو فى محفظة الودائع وفقاً للقوائم المالية للربع الثالث بنحو 33.7% مقارنة بنهاية العام الماضى، لتسجل 80.75 مليار جنيه، مقابل 60.4 مليار جنيه. ودائع المؤسسات فى البنوك
وكانت الزيادة بدعم من ارتفاع ودائع المؤسسات بالبنك بنحو 54%، لتسجل 55.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 36.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
ونمت ودائع الأفراد بالبنك بشكل طفيف بنهاية الربع الثالث من العام الحالى بحوالى 600 مليون جنيه مقارنة بنهاية العام الماضى، لتسجل 24.8 مليار جنيه، مقابل 24.2 مليار جنيه.
وجاء الارتفاع فى أرصدة مدخرات العملاء بالبنك نتيجة زيادة محفظة الودائع لأجل وبإخطار بحوالى 13.6 مليار جنيه، مسجلة 27.07 مليار جنيه، مقابل 13.5 مليار جنيه.
وارتفع حجم الودائع تحت الطلب بنحو 8.8 مليار جنيه، لتصل إلى 36.7 مليار جنيه، مقابل 27.9 مليار جنيه، كما ارتفع حجم ودائع التوفير بالبنك إلى 5.4 مليار جنيه مقابل 5.3 مليار.
فيما شهدت محفظة شهادات الادخار بالبنك تراجعًا بنحو 1.5 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث، لتصل إلى 9.4 مليار جنيه مقابل 10.9 مليار جنيه بنهاية العام الماضى.
وجاء“التجارى وفا بنك إيجيبت” فى المركز الثالث من حيث أكبر البنوك التى حققت نموا بمحفظة الودائع بنهاية الربع الثالث من 2023، فسجل البنك معدل نمو 30.2% مقارنة بنهاية العام الماضى، ليصل إجمالى حجم الودائع بالبنك 68.38 مليار جنيه، مقابل 52.51 مليار. البنوك والشركات تسعى لإتاحة“التوقيع الإلكترونى” للأفراد
ويرجع السبب فى النمو لودائع المؤسسات بالبنك التى ارتفعت بنحو 43.4%، لتسجل 43.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 30.5 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، فيما نمت محفظة ودائع الأفراد بالبنك إلى 24.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 21.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
وجاء الارتفاع فى إجمالى الأرصدة مدعوماً بارتفاع حجم الودائع تحت الطلب بحوالى 13.6 مليار جنيه، لتسجل 41 مليار جنيه، مقابل 27.38 مليار جنيه، وسجلت حجم الودائع لأجل وبإخطار ارتفاعاا بنحو 2.9 مليار جنيه، لتصل إلى 14.03 مليار، مقابل 11.17 مليار.
ونمت محفظة شهادات الادخار بالبنك لتصل بنهاية سبتمبر الماضى 10.92 مليار جنيه، مقابل 10.57 مليار بنهاية ديسمبر 2022، فيما تراجع حجم حسابات التوفير بالبنك ليصل إلى 737 مليون جنيه، مقابل 940 مليون جنيه.
وحقق البنك التجارى الدولى، رابع أكبر معدل نمو بـ25.6% مقارنة بنهاية العام الماضى، ليسجل 667.6 مليار جنيه، مقابل 531.6 مليار جنيه.
وارتفعت محفظة ودائع الأفراد بالبنك بنحو 34.3%، لتسجل 360.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 268.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، فيما نمت محفظة ودائع المؤسسات بالبنك بمعدل 16.7%، لتصل إلى 306.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 262.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
وجاء الارتفاع فى أرصدة الودائع مدعومًا بارتفاع محفظة شهادات الادخار بالبنك بنحو 65.4 مليار جنيه، لتسجل 193.7 مليار جنيه، مقابل 128.3 مليار جنيه، وارتفعت الودائع تحت الطلب بالبنك بنحو 55.4 مليار جنيه، لتصل إلى 253.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 197.9 مليار بنهاية ديسمبر 2022.
وارتفعت الودائع لأجل وبإخطار إلى 110.06 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من 2023، مقابل 106.9 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، ونمت محفظة حسابات التوفير بالبنك لتصل إلى 103.1 مليار جنيه مقابل 91.9 مليار.
وسجل بنك قطر الوطنى معدل نمو فى محفظة الودائع بنحو 22.5% خلال الربع الثالث من 2023 مقارنة بنهاية العام الماضى، لتصل إلى 497.8 مليار جنيه، مقابل 406.2 مليار.
وارتفعت محفظة ودائع المؤسسات بالبنك بنحو 65.8 مليار جنيه، لتسجل 327.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 261.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
ونمت ودائع الأفراد بالبنك لتصل إلى 170.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 144.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
وجاء الارتفاع مدعوماً بزيادة محفظة الودائع لأجل وبإخطار بحوالى 44.2 مليار جنيه، لتسجل 204.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 160.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
وارتفعت الودائع تحت الطلب بحوالى 32.6 مليار جنيه، لتسجل 156.7 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من 2023، مقابل 124.1 مليار جنيه بنهاية العام الماضى.
وسجلت محفظة شهادات الادخار بالبنك ارتفاعا بنحو 12.8 مليار جنيه خلال أول 9 شهور من 2023 مقارنة بنهاية العام الماضى، لتصل إلى 97.3 مليار جنيه، مقابل 84.5 مليار.
ونمت حسابات التوفير بنحو مليار جنيه، لتصل إلى 31.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 30.3 مليار جنيه بنهاية العام الماضى.
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