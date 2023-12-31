الأهلى للخدمات المالية تؤسس شركة تصكيك برأس مال 10 ملايين جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أسست شركة الأهلى للخدمات المالية التابعة لمجموعة الأهلي كابيتال شركة جديدة للتصكيك باسم“الأهلى للصكوك” برأس مال 10ملايين جنيه، لاستكمال منصة الشركة الاستثمارية.
وأضافت الشركة، أن تأسيس شركة الصكوك تعكس التزامها بتقديم حلول تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامي، كما تهدف الشركة إلى توفير فرص استثمارية مبتكرة و مستدامة، ودعم المشاريع والأنشطة بطرق تتماشى مع المبادئ الإسلامية
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وتسعى كبنك استثمار متكامل وتمثل الذراع الاستثماري للبنك الاهلي المصري إلى تعزيز الاستثمار في المشاريع الحيوية ودعم النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة ومخصصة لتلبية احتياجات عملائنا والمجتمع المصري بشكل عام.
وأوضح أحمد سالم، الرئيس التنفيذي للشركة، أن تأسيس شركة الأهلي للصكوك إلى المجموعة يعكس التزامها بتقديم منصة استثمارية متكاملة ومتطورة، حيث سيساهم دورها في تعزيز قدراتها في مجالات الاستثمار والتوريق بطرق تلبي تطلعات عملائها وتحقق أهدافهم المالية بشكل متفوق.
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