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الأهلى للخدمات المالية تؤسس شركة تصكيك برأس مال 10 ملايين جنيه

12/31/2023 11:08:12 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أسست شركة الأهلى للخدمات المالية التابعة لمجموعة الأهلي كابيتال شركة جديدة للتصكيك باسم“الأهلى للصكوك” برأس مال 10ملايين جنيه، لاستكمال منصة الشركة الاستثمارية.

وأضافت الشركة، أن تأسيس شركة الصكوك تعكس التزامها بتقديم حلول تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامي، كما تهدف الشركة إلى توفير فرص استثمارية مبتكرة و مستدامة، ودعم المشاريع والأنشطة بطرق تتماشى مع المبادئ الإسلامية

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وتسعى كبنك استثمار متكامل وتمثل الذراع الاستثماري للبنك الاهلي المصري إلى تعزيز الاستثمار في المشاريع الحيوية ودعم النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة ومخصصة لتلبية احتياجات عملائنا والمجتمع المصري بشكل عام.

وأوضح أحمد سالم، الرئيس التنفيذي للشركة، أن تأسيس شركة الأهلي للصكوك إلى المجموعة يعكس التزامها بتقديم منصة استثمارية متكاملة ومتطورة، حيث سيساهم دورها في تعزيز قدراتها في مجالات الاستثمار والتوريق بطرق تلبي تطلعات عملائها وتحقق أهدافهم المالية بشكل متفوق.

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