12.5% تراجعًا فى قيمة مساهمة بنك القاهرة فى شركة صندوق القطاع المالى

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت قيمة الدفترية لمساهمة بنك القاهرة فى شركة صندوق القطاع المالى التابعة له بقيمة 12.07 مليون جنيه، لتصل قيمتها بنهاية الربع الثالث من العام الحالى نحو 84.6 مليون جنيه، مقابل 96.68 مليون جنيه بنهاية الربع الثانى من نفس العام.

وتبلغ قيمة مساهمة بنك القاهرة فى الشركة نحو 46.28%، وفقاً للقوائم المالية للبنك المنتهية فى الربع الثالث من 2023.

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وبنهاية سبتمبر 2023، بلغ حجم أصول الشركة 219.37 مليون جنيه، وسجلت إيرادات الشركة 60.6 مليون جنيه وأرباح بنحو 52.34 مليون جنيه، فيما بلغ حجم الالتزامات بالشركة نحو 36.52 مليون جنيه.

وارتفع قرض بنك القاهرة من البنك الأوروبى للاستثمار ليصل إلى 4.58 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 3.57 مليار جنيه، بنهاية يونيو من نفس العام، وفقاً للقوائم المالية بالبنك بنهاية الربع الثالث من العام الحالى.

وارتفعت قيمة الوديعة المساندة من البنك المركزى المصرى لبنك القاهرة بنحو 49.8 مليون جنيه، لتصل إلى 1.252 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 1.203 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، كما ارتفعت حجم الوديعة المساندة من بنك مصر لبنك القاهرة بنحو 53.7 مليون جنيه، لتصل إلى 1.99 مليار جنيه مقابل 1.93 مليار.

وانخفض حجم قرض بنك القاهرة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بحوالى 60.47 مليون جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الحالى، ليسجل 1.52 مليار جنيه، مقابل 1.58 مليار جنيه بنهاية الربع الثانى من نفس العام.

وسجل قرض بنك القاهرة من البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير انخفاضاً بنحو 388.7 مليون جنيه، ليسجل 22.39 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 22.78 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023.

وشهد قرض البنك من البنك الأوروبى لإعادة البناء والتنمية تراجعاً بنحو 220.8 مليون جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الحالى، ليسجل 882.6 مليون جنيه مقابل 1.03 مليار جنيه بنهاية الربع الثانى من نفس العام.

وتراجعت قيمة قرض برنامج تمويل التجارة العربية بنحو 112 مليون جنيه، ليسجل 559.9 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 672 مليون جنيه بنهاية يونيو 2023.

كما تراجعت قيمة قرض صندوق“جى جى إف” ليصل إلى 224.6 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 252.7 مليون جنيه، بنهاية يونيو من نفس العام.

وانخفضت قيمة قرض الصندوق السعودى للتنمية بحوالى 5 ملايين جنيه بنهاية الربع الثالث من 2023، ليصل إلى 85 مليون جنيه، مقابل 90 مليون جنيه.

وسجل حجم القرض المساند من صندوق“جى جى إف” 926.8 مليون جنيه، وهى القيمة نفسها القرض المساند من صندوق“سند”، وسجل حجم القرض المساند من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية 1.54 مليار جنيه.

وارتفع إجمالى أصول البنك إلى 380.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر مقابل 321.5 مليار جنيه بنهاية 2022، مسجلة معدل نمو 26.2% .

وسجلت محفظة قروض العملاء بالبنك نحو 150.5 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من 2023، مقابل 123.9 مليار بنهاية ديسمبر 2022.

وزادت استثمارات البنك فى الشركات التابعة والشقيقة إلى 2.5 مليار جنيه مقابل 1.79 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.

وارتفع صافى أرباح البنك بمعدل 57% خلال أول 9 أشهر من العام الحالى، لتصل إلى 4.9 مليار جنيه مقابل 2.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة العام الماضى، بحسب القوائم المالية للبنك.

وسجل صافى الدخل من العائد ارتفاعاً بنحو 35%، ليسجل 12.4 مليار جنيه، مقارنة بـ9.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022.