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مصادر مصرفية تؤكد لـالبورصة تأجيل عمولة إنستا باى

12/31/2023 11:08:05 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكدت مصادر مصرفية لـ”البورصة”، تأجيل تنفيذ عمولة تطبيق التحويل اللحظى“إنستا باى”، التابع للبنك المركزى المصرى لأجل غير مسمى بعدما كان من المقرر أن يبدأ احتسابها مطلع العام المقبل 2024.

قالت المصادر، إن تأجيل تطبيق العمولة يهدف إلى استمرار تحفيز استخدام التطبيق الذى أحدث طفرة فى المعاملات المالية الرقمية، ويعد بمثابة تمهيد لظهور البنوك الرقمية.

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وانضم مؤخرًا بنك التنمية الصناعية لشبكة المدفوعات اللحظية التى يصل عدد عملائها حاليًا نحو 6.2 مليون شخص قاموا بإجراء 300 مليون معاملة.

ومن المستهدف الوصول بحجم تعاملات“إنستا باى” إلى 800 مليار جنيه قبل نهاية 2023، بحسب بيانات سابقة للبنك المركزى المصرى.

ويعمل البنك المركزى فى الوقت الحالى على ربط تطبيق“إنستا باى” مع عدد من الدول وعلى رأسها الإمارات والسعودية، لتسهيل استقبال تحويلات المصريين من الخارج.

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