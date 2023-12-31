مصادر مصرفية تؤكد لـالبورصة تأجيل عمولة إنستا باى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكدت مصادر مصرفية لـ”البورصة”، تأجيل تنفيذ عمولة تطبيق التحويل اللحظى“إنستا باى”، التابع للبنك المركزى المصرى
لأجل غير مسمى بعدما كان من المقرر أن يبدأ احتسابها مطلع العام المقبل 2024.
قالت المصادر، إن تأجيل تطبيق العمولة يهدف إلى استمرار تحفيز استخدام التطبيق الذى أحدث طفرة فى المعاملات المالية الرقمية، ويعد بمثابة تمهيد لظهور البنوك الرقمية.
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وانضم مؤخرًا بنك التنمية الصناعية لشبكة المدفوعات اللحظية التى يصل عدد عملائها حاليًا نحو 6.2 مليون شخص قاموا بإجراء 300 مليون معاملة.
ومن المستهدف الوصول بحجم تعاملات“إنستا باى” إلى 800 مليار جنيه قبل نهاية 2023، بحسب بيانات سابقة للبنك المركزى المصرى.
ويعمل البنك المركزى فى الوقت الحالى على ربط تطبيق“إنستا باى” مع عدد من الدول وعلى رأسها الإمارات والسعودية، لتسهيل استقبال تحويلات المصريين من الخارج.
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