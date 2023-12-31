تقديرات ببدء المركزي الأوروبي خفض الفائدة بالربع الثاني من 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
توقع اقتصاديون أن يبدأ المركزي الأوروبي خفض معدلات الفائدة بحلول الربع الثاني من 2024.
وتصاعدت التوقعات ببدء عملية خفض معدلات الفائدة منذ أن تباطأ معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.4% في نوفمبر تشرين الثاني، بعدما سجل 10% في وقت سابق من العام الجاري.
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ووفق مسح أجرته صحيفة فايننشال تايمز ونقلته سي إن بي سي على موقعها الإلكتروني، توقع 60% من المشاركين أن يسجل معدل التضخم مشارف مستويات 2% في 2024، على الرغم من توقع بعض المحللين بأن يتسارع التضخم مجدداً من تلك المستويات.
وكان المركزي الأوروبي رفع معدل الفائدة من -0.5% العام الماضي لاعلى مستوى 4 في المائة استجابة لمعدلات التضخم المرتفعة.
وقال كبير الاقتصاديين لدى بنك KfW المملوك للحكومة الألمانية فريتزي كولر إن التضخم من المحتمل أن يتراجع دون مستويات 2% في الربع الثاني من 2024 لكنه سيكون أعلى 2% معظم فترات العام المقبل.
وكان المركزي الأوروبي حذر من أن التضخم سيتسارع في ديسمبر كانون الأول قبل يتباطأ نحو المستهدف في منتصف 2025.
هذا وتوقع 48% من المشاركين في المسح أن يبدأ المركزي الأوروبي خفض معدلات الفائدة في الربع الأول من 2024.
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