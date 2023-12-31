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تقديرات ببدء المركزي الأوروبي خفض الفائدة بالربع الثاني من 2024

12/31/2023 11:08:05 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) توقع اقتصاديون أن يبدأ المركزي الأوروبي خفض معدلات الفائدة بحلول الربع الثاني من 2024.

وتصاعدت التوقعات ببدء عملية خفض معدلات الفائدة منذ أن تباطأ معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.4% في نوفمبر تشرين الثاني، بعدما سجل 10% في وقت سابق من العام الجاري.

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ووفق مسح أجرته صحيفة فايننشال تايمز ونقلته سي إن بي سي على موقعها الإلكتروني، توقع 60% من المشاركين أن يسجل معدل التضخم مشارف مستويات 2% في 2024، على الرغم من توقع بعض المحللين بأن يتسارع التضخم مجدداً من تلك المستويات.

وكان المركزي الأوروبي رفع معدل الفائدة من -0.5% العام الماضي لاعلى مستوى 4 في المائة استجابة لمعدلات التضخم المرتفعة.

وقال كبير الاقتصاديين لدى بنك KfW المملوك للحكومة الألمانية فريتزي كولر إن التضخم من المحتمل أن يتراجع دون مستويات 2% في الربع الثاني من 2024 لكنه سيكون أعلى 2% معظم فترات العام المقبل.

وكان المركزي الأوروبي حذر من أن التضخم سيتسارع في ديسمبر كانون الأول قبل يتباطأ نحو المستهدف في منتصف 2025.

هذا وتوقع 48% من المشاركين في المسح أن يبدأ المركزي الأوروبي خفض معدلات الفائدة في الربع الأول من 2024.

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