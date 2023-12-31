أبو ظبى الإسلامى - مصر يطلق الخدمات المصرفية الخاصة لكبار العملاء

(MENAFN
- Al-Borsa News) الخدمات المصرفية الجديدة تستهدف من يمتلكون أرصدة تبدأ من 20 مليون جنيه
أطلق مصرف“أبو ظبى الإسلامى – مصر”، خدماته الخاصة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والمخصصة لكبار العملاء من خلال تقديم مستوى رفيع من الخدمات المصرفية، لأصحاب الأرصدة التى تبدأ من عشرين مليون جنيه أو ما يعادلها.
وبحسب إدارة مصرف“أبو ظبى الإسلامى – مصر”، تهدف هذه الخدمة إلى تلبية الاحتياجات المالية للعملاء ذوى الملاءة المالية العالية، حيث يُمكنهم الحصول على تمويلات بدون ضمان تصل إلى 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى إصدار بطاقة (كاش باك) الائتمانية بحد يصل إلى مليون جنيه بمجرد فتح الحساب، لتلبية متطلباتهم المالية بشكل سهل وسريع.
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وتشتمل مجموعة المزايا المقدمة وفقًا لهذه الخدمة الحصرية على خدمة المستشار المالي، والتى يوفرها مصرف“أبو ظبى الإسلامى – مصر” لكبار العملاء، من خلال مستشارين ماليين متخصصين ذوى خبرة مهنية كبيرة، ويقدم المصرف الإرشاد والمساعدة للعملاء فى إدارة محافظهم المالية، لضمان حصولهم على أعلى مستوى من الخدمة.
كما يقدم المصرف خدمة المساعدة الشخصية“الكونسيرچ” على مستوى مصر ومنطقة الشرق الأوسط والتى تضمن حصول العملاء على المساعدة الشخصية لتلبية احتياجاتهم اليومية المختلفة، بما فى ذلك ترتيبات السفر وحجوزات الفنادق والمطاعم، إلى جانب توفير 20 صالة استقبال لخدمة كبار العملاء بفروع مصرف أبوظبى الإسلامى المنتشرة فى مختلف أنحاء الجمهورية، صممت خصيصا توفيرًا للوقت والجهد وتيسيرًا لهم لإجراء معاملاتهم المصرفية فى راحة تامة. “أبو ظبى الإسلامى – مصر” يطلق تقريره الثانى حول الأثر الكربونى لعملياته
وقال محمد على، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمصرف“أبو ظبى الإسلامى – مصر”، إن استراتيجية المصرف تهدف بشكل دائم إلى توفير تجربة مصرفية رائدة، ولأجل تحقيق ذلك خصّ المصرف نخبة عملائه من ذوى الملاءة المالية العالية بمزيد من الخدمات المصرفية المميزة، التى تعكس تطور المعاملات المصرفية ومواكبة المصرف لها، بما يتزامن مع بحث شريحة كبيرة من العملاء على إتمام معاملاتهم وفق الشريعة الإسلامية، وهو ما يجعل مصرف“أبوظبى الإسلامى – مصر”، خيارًا مثاليًا لهذه الشريحة من العملاء، عبر تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المخصصة والعروض المبتكرة والحلول المالية الحصرية المتوافقة مع الشريعة، والتى تعد الأولى من نوعها فى مصر.
وأضاف عمرو سند، رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالمصرف:“نحرص دائمًا على تلبية كافة احتياجات وتطلعات عملائنا من الشرائح المختلفة، من خلال تقديم تجربة مصرفية مميزة وإضفاء الطابع الشخصى عليها، بما يتماشى مع اتجاهات السوق وتطورها، ويتواكب مع أسلوب الحياة العصرى السريع، تحقيقًا لمصالح عملاء المصرف على أفضل وجه، وهو ما يصب فى النطاق الأكبر لصالح النمو الاقتصادى فى مصر”.
وبالإضافة إلى الخدمات المقدمة داخل مصر، تتيح الخدمة الجديدة للعملاء إمكانية الوصول إلى المنتجات والخدمات الحصرية فى دولة الإمارات، بما يعزز الاستفادة من الفرص المتاحة فى السوق الإماراتية، ويساعد على تنويع الاستثمارات فى واحدة من أكثر الأسواق المالية ديناميكية فى المنطقة.
وعلاوةً على ذلك، يفخر مصرف أبو ظبى الإسلامى – مصر بشراكته مع أبرز العلامات التجارية المحلية، لتقديم هدايا قيمة لعملاء المصرف الذين سينضمون لهذه الخدمة الجديدة، بما يعكس التزام المصرف بدعم وتعزيز الأعمال المحلية.
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