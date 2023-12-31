أبو ظبى الإسلامى - مصر يطلق الخدمات المصرفية الخاصة لكبار العملاء

أطلق مصرف“أبو ظبى الإسلامى – مصر”، خدماته الخاصة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والمخصصة لكبار العملاء من خلال تقديم مستوى رفيع من الخدمات المصرفية، لأصحاب الأرصدة التى تبدأ من عشرين مليون جنيه أو ما يعادلها.

وبحسب إدارة مصرف“أبو ظبى الإسلامى – مصر”، تهدف هذه الخدمة إلى تلبية الاحتياجات المالية للعملاء ذوى الملاءة المالية العالية، حيث يُمكنهم الحصول على تمويلات بدون ضمان تصل إلى 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى إصدار بطاقة (كاش باك) الائتمانية بحد يصل إلى مليون جنيه بمجرد فتح الحساب، لتلبية متطلباتهم المالية بشكل سهل وسريع.

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وتشتمل مجموعة المزايا المقدمة وفقًا لهذه الخدمة الحصرية على خدمة المستشار المالي، والتى يوفرها مصرف“أبو ظبى الإسلامى – مصر” لكبار العملاء، من خلال مستشارين ماليين متخصصين ذوى خبرة مهنية كبيرة، ويقدم المصرف الإرشاد والمساعدة للعملاء فى إدارة محافظهم المالية، لضمان حصولهم على أعلى مستوى من الخدمة.

كما يقدم المصرف خدمة المساعدة الشخصية“الكونسيرچ” على مستوى مصر ومنطقة الشرق الأوسط والتى تضمن حصول العملاء على المساعدة الشخصية لتلبية احتياجاتهم اليومية المختلفة، بما فى ذلك ترتيبات السفر وحجوزات الفنادق والمطاعم، إلى جانب توفير 20 صالة استقبال لخدمة كبار العملاء بفروع مصرف أبوظبى الإسلامى المنتشرة فى مختلف أنحاء الجمهورية، صممت خصيصا توفيرًا للوقت والجهد وتيسيرًا لهم لإجراء معاملاتهم المصرفية فى راحة تامة.

وقال محمد على، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمصرف“أبو ظبى الإسلامى – مصر”، إن استراتيجية المصرف تهدف بشكل دائم إلى توفير تجربة مصرفية رائدة، ولأجل تحقيق ذلك خصّ المصرف نخبة عملائه من ذوى الملاءة المالية العالية بمزيد من الخدمات المصرفية المميزة، التى تعكس تطور المعاملات المصرفية ومواكبة المصرف لها، بما يتزامن مع بحث شريحة كبيرة من العملاء على إتمام معاملاتهم وفق الشريعة الإسلامية، وهو ما يجعل مصرف“أبوظبى الإسلامى – مصر”، خيارًا مثاليًا لهذه الشريحة من العملاء، عبر تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المخصصة والعروض المبتكرة والحلول المالية الحصرية المتوافقة مع الشريعة، والتى تعد الأولى من نوعها فى مصر.

وأضاف عمرو سند، رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالمصرف:“نحرص دائمًا على تلبية كافة احتياجات وتطلعات عملائنا من الشرائح المختلفة، من خلال تقديم تجربة مصرفية مميزة وإضفاء الطابع الشخصى عليها، بما يتماشى مع اتجاهات السوق وتطورها، ويتواكب مع أسلوب الحياة العصرى السريع، تحقيقًا لمصالح عملاء المصرف على أفضل وجه، وهو ما يصب فى النطاق الأكبر لصالح النمو الاقتصادى فى مصر”.

وبالإضافة إلى الخدمات المقدمة داخل مصر، تتيح الخدمة الجديدة للعملاء إمكانية الوصول إلى المنتجات والخدمات الحصرية فى دولة الإمارات، بما يعزز الاستفادة من الفرص المتاحة فى السوق الإماراتية، ويساعد على تنويع الاستثمارات فى واحدة من أكثر الأسواق المالية ديناميكية فى المنطقة.

وعلاوةً على ذلك، يفخر مصرف أبو ظبى الإسلامى – مصر بشراكته مع أبرز العلامات التجارية المحلية، لتقديم هدايا قيمة لعملاء المصرف الذين سينضمون لهذه الخدمة الجديدة، بما يعكس التزام المصرف بدعم وتعزيز الأعمال المحلية.