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بساطة للمدفوعات الإلكترونية تستهدف 150 مليون جنيه استثمارات بـ2024

12/31/2023 11:05:14 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) “شحاته”: حجم معاملات الشركة بلغ 75 مليار جنيه خلال عام 2023

قال كريم شحاته، الرئيس التنفيذى لشركة بساطة للمدفوعات الإلكترونية، إن الشركة تستهدف استثمارات بقيمة 150 مليون جنيه فى 2024.

وأضاف شحاته لـ”البورصة”، أن إجمالى حجم معاملات“الشركة”بساطة للمدفوعات الإلكترونية” بلغ 75 مليار جنيه خلال العام الجارى.

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وأوضح أنه سيتم تخصيص جزء كبير من الاستثمارات الجديدة لصالح تطوير شبكة البنية التحتية التكنولوجية والتأكد من تقديم معاملات آمنة للعملاء بالتعاون مع 800 شريك عمل.

وأشار إلى أنه سيتم افتتاح 15 فرعا جديدا خلال عام 2024 ليصل إجمالى عدد الفروع 35 فرعا، وتابع:“نستهدف صدارة السوق المحلية بحلول عام 2025، والشركة تمتلك حاليا 160 ألف نقطة بيع على مستوى الجمهورية”.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقدته الشركة لإطلاق منصتها الرقمية“بساطة باى” فى مصر.

وقال شحاته، إن“بساطة للمدفوعات الإلكترونية” تقدم حاليا 3200 خدمة أساسية وتوفر نظام حوافز ومكافآت للتجار، مشيرا إلى أن“بساطة” تخدم نحو 40 مليون عميل كل شهر.

وبدأت“بساطة” عملها فى سوق خدمات المدفوعات الإلكترونية خلال عام 2022 بعد دمج شركتى“مصارى” و”Bee”.

وأضاف أن“بساطة” تهدف إلى تسهيل دفع رسوم كافة أنواع الخدمات ودمج السيولة النقدية فى المجتمع داخل نظام الشمول المالى، لافتا إلى أن شركة“فودافون مصر” تعد شريكا أساسيا فى هيكل ملكية الشركة.

وأوضح أن“بساطة القابضة” هى العلامة التجارية الجديدة لشركة ابتكار، منوها أن الشركة طورت تطبيق خاص للعملاء الأفراد.

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