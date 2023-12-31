بساطة للمدفوعات الإلكترونية تستهدف 150 مليون جنيه استثمارات بـ2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) “شحاته”: حجم معاملات الشركة بلغ 75 مليار جنيه خلال عام 2023
قال كريم شحاته، الرئيس التنفيذى لشركة بساطة للمدفوعات الإلكترونية، إن الشركة تستهدف استثمارات بقيمة 150 مليون جنيه فى 2024.
وأضاف شحاته لـ”البورصة”، أن إجمالى حجم معاملات“الشركة”بساطة للمدفوعات الإلكترونية” بلغ 75 مليار جنيه خلال العام الجارى.
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وأوضح أنه سيتم تخصيص جزء كبير من الاستثمارات الجديدة لصالح تطوير شبكة البنية التحتية التكنولوجية والتأكد من تقديم معاملات آمنة للعملاء بالتعاون مع 800 شريك عمل.
وأشار إلى أنه سيتم افتتاح 15 فرعا جديدا خلال عام 2024 ليصل إجمالى عدد الفروع 35 فرعا، وتابع:“نستهدف صدارة السوق المحلية بحلول عام 2025، والشركة تمتلك حاليا 160 ألف نقطة بيع على مستوى الجمهورية”.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقدته الشركة لإطلاق منصتها الرقمية“بساطة باى” فى مصر.
وقال شحاته، إن“بساطة للمدفوعات الإلكترونية” تقدم حاليا 3200 خدمة أساسية وتوفر نظام حوافز ومكافآت للتجار، مشيرا إلى أن“بساطة” تخدم نحو 40 مليون عميل كل شهر.
وبدأت“بساطة” عملها فى سوق خدمات المدفوعات الإلكترونية خلال عام 2022 بعد دمج شركتى“مصارى” و”Bee”.
وأضاف أن“بساطة” تهدف إلى تسهيل دفع رسوم كافة أنواع الخدمات ودمج السيولة النقدية فى المجتمع داخل نظام الشمول المالى، لافتا إلى أن شركة“فودافون مصر” تعد شريكا أساسيا فى هيكل ملكية الشركة.
وأوضح أن“بساطة القابضة” هى العلامة التجارية الجديدة لشركة ابتكار، منوها أن الشركة طورت تطبيق خاص للعملاء الأفراد.
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