مبيعات الهواتف الذكية في أفريقيا تنمو 12% الربع الثالث 2023

MENAFN - Al-Borsa News) ذكر تقرير، أن مبيعات الهواتف الذكية في قارة إفريقيا سجلت نموا بنسبة 12% خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022.

وقال تقرير مؤسسة“كاناليس” لأبحاث السوق، التي تتخذ من سنغافورة مقرا لها، إن إجمالي مبيعات الهواتف الذكية في الربع الثالث من العام الحالي بلغ 17.9 مليون وحدة.

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وأشار التقرير، إلى أن سوق الهواتف الذكية في القارة شهد ربعا ثانيا على التوالي من النمو القوي رغم حالة عدم اليقين في الاقتصاد الكلي العالمي والقيود المفروضة على الواردات وتقلب أسعار الصرف في الأسواق الرئيسية في القارة، مضيفا أن المبيعات خلال الربع الثاني من العام الجاري سجلت بالفعل نموا قويا بلغ 9% على أساس سنوي.

وكشف التقرير، أن أعلى معدلات لنمو المبيعات في الربع الثالث كانت في جنوب أفريقيا بنسبة +20%، ومصر بنسبة 19%.

لكن“كاناليس” توقعت، في ختام تقريرها، تباطؤ معدل نمو مبيعات الهواتف الذكية في قارة أفريقيا خلال العام المقبل 2024؛ نظرا لتأثر السوق الأفريقية في نهاية المطاف بتداعيات خفض قيمة العديد من العملات وزيادة الضرائب على الاستيراد والمبادرات الحكومية التي تشجع الإنتاج المحلي.

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