مبيعات الهواتف الذكية في أفريقيا تنمو 12% الربع الثالث 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ذكر تقرير، أن مبيعات الهواتف الذكية في قارة إفريقيا سجلت نموا بنسبة 12% خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022.
وقال تقرير مؤسسة“كاناليس” لأبحاث السوق، التي تتخذ من سنغافورة مقرا لها، إن إجمالي مبيعات الهواتف الذكية في الربع الثالث من العام الحالي بلغ 17.9 مليون وحدة.
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وأشار التقرير، إلى أن سوق الهواتف الذكية في القارة شهد ربعا ثانيا على التوالي من النمو القوي رغم حالة عدم اليقين في الاقتصاد الكلي العالمي والقيود المفروضة على الواردات وتقلب أسعار الصرف في الأسواق الرئيسية في القارة، مضيفا أن المبيعات خلال الربع الثاني من العام الجاري سجلت بالفعل نموا قويا بلغ 9% على أساس سنوي.
وكشف التقرير، أن أعلى معدلات لنمو المبيعات في الربع الثالث كانت في جنوب أفريقيا بنسبة +20%، ومصر بنسبة 19%.
لكن“كاناليس” توقعت، في ختام تقريرها، تباطؤ معدل نمو مبيعات الهواتف الذكية في قارة أفريقيا خلال العام المقبل 2024؛ نظرا لتأثر السوق الأفريقية في نهاية المطاف بتداعيات خفض قيمة العديد من العملات وزيادة الضرائب على الاستيراد والمبادرات الحكومية التي تشجع الإنتاج المحلي.
المصدر:
MENAFN31122023000202011048ID1107673028
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