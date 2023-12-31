Monday, 01 January 2024 08:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مبيعات الهواتف الذكية في أفريقيا تنمو 12% الربع الثالث 2023

12/31/2023 11:05:13 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ذكر تقرير، أن مبيعات الهواتف الذكية في قارة إفريقيا سجلت نموا بنسبة 12% خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022.

وقال تقرير مؤسسة“كاناليس” لأبحاث السوق، التي تتخذ من سنغافورة مقرا لها، إن إجمالي مبيعات الهواتف الذكية في الربع الثالث من العام الحالي بلغ 17.9 مليون وحدة.

موضوعات متعلقة الأحد 7 يناير إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد رئيس الوزراء يستعرض استراتيجية تطوير البورصة المصرية المصريون يسيطرون على 86.4% من تعاملات الأسهم بالبورصة في 2023

وأشار التقرير، إلى أن سوق الهواتف الذكية في القارة شهد ربعا ثانيا على التوالي من النمو القوي رغم حالة عدم اليقين في الاقتصاد الكلي العالمي والقيود المفروضة على الواردات وتقلب أسعار الصرف في الأسواق الرئيسية في القارة، مضيفا أن المبيعات خلال الربع الثاني من العام الجاري سجلت بالفعل نموا قويا بلغ 9% على أساس سنوي.

وكشف التقرير، أن أعلى معدلات لنمو المبيعات في الربع الثالث كانت في جنوب أفريقيا بنسبة +20%، ومصر بنسبة 19%.

لكن“كاناليس” توقعت، في ختام تقريرها، تباطؤ معدل نمو مبيعات الهواتف الذكية في قارة أفريقيا خلال العام المقبل 2024؛ نظرا لتأثر السوق الأفريقية في نهاية المطاف بتداعيات خفض قيمة العديد من العملات وزيادة الضرائب على الاستيراد والمبادرات الحكومية التي تشجع الإنتاج المحلي.

المصدر:

MENAFN31122023000202011048ID1107673028

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث