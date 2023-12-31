رئيس الوزراء يستعرض عدد من ملفات عمل وزارة الاتصالات

(MENAFN
- Al-Borsa News) توقيع مذكرات تفاهم مع 30 شركة لبناء القدرات الرقمية للشباب الملتحقين بمبادرات أجيال مصر الرقمية
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ بعض ملفات عمل الوزارة.
وأكد رئيس الوزراء الدور الوثيق لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الارتقاء بكافة القطاعات الأخرى، وتحقيق أبعاد التنمية المستدامة في مصر.
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واستعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعض الجهود المبذولة من قِبل الوزارة في سبيل النهوض بقطاع التكنولوجيا الواعد في مصر، مُشيرًا إلى أن وزارة الاتصالات تحرص على تطوير الاستراتيجيات والرؤى بما يتسق والأهداف الوطنية ذات الصلة بتمكين القطاع الخاص، وتطوير القدرات البشرية وتعزيزها، فضلًا عن تعزيز مسارات التعاون الدولي لتبادل الخبرات.
وفي هذا الصدد، أكد طلعت، خلال اللقاء، اقتراب انتهاء المرحلة الأولى من“الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي”، موضحًا أنه جار إعداد المرحلة الثانية من الاستراتيجية لتتواءم مع التطورات المتسارعة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تستهدف تلك المرحلة تحسين مؤشر“الذكاء الاصطناعي الوطني” من خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات عبر 6 ركائز محورية تتمثل في: الحوكمة، والبيئة التمكينية، والبنية المعلوماتية، والبيانات، والموارد البشرية، والتكنولوجيا.
كما نوّه إلى إطلاق مراكز إبداع مصر الرقمية ومركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، شراكة مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف دعم أنشطة ريادة الأعمال في مصر وربطها بالتكنولوجيا والتصنيع؛ وذلك من أجل تحفيز الشركات الناشئة محليًا وتمكينها من مواجهة أية تحديات حتى يتسنى لها سد احتياجات قطاع الصناعة، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030.
ولفت وزير الاتصالات إلى بعض المبادرات والندوات والبرامج التي تهدف إلى صقل المهارات التكنولوجية للشباب، ومن ذلك إطلاق مبادرة” شباب مصر الرقمية” من قبل المعهد القومي للاتصالات، وكذا دورة تدريبية مجانية حول“إتقان البرمجة الشيئية بلغة ++C”، يُقدمها معهد تكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن“مبادرة رواد مصر الرقمية”، وغيرها.
وأشار أيضًا إلى أنه في إطار حرص الوزارة على تبادل الخبرات الدولية، قامت الوزارة، خلال ديسمبر الجاري، بتوقيع مذكرات تفاهم مع 30 شركة عالمية ومحلية لبناء القدرات الرقمية للشباب الملتحقين بمبادرات أجيال مصر الرقمية، هذا بالإضافة إلى استضافة مصر مُمثَلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتعاون مع مفوضية البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي، ورشة عمل لبناء القدرات بشأن تنفيذ الإطار القاري لسياسة البيانات لدول الاتحاد الأفريقي.
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