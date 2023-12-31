200% نمواً فى حجم أعمال كوربوريت ستاك للتحول الرقمى 2023

حققت شركة“كوربوريت ستاك”، المتخصصة فى حلول البرمجيات والتحول الرقمى، نمواً بلغ 200% بحجم أعمالها فى إدارة المشاريع والابتكار.

وتقدم“كوربوريت ستاك” حلول وخدمات إدارة موارد المؤسسات ERP وحلول إدارة الموارد البشرية وعلاقات العملاء وإدارة المشاريع والمشتريات والمخازن وأصول الشركات، وحلول الفاتورة الإلكترونية.

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وقال المهندس محمد عابدين، الشريك المؤسس والمدير الإدارى لدى“كوربوريت ستاك” مصر، إن حلول شركته تعمل على إعادة تعريف أساليب سير العمل وتقديم تجارب سلسة تساعد الشركات.

وأضاف عابدين:“المرونة وقابلية التوسع والقدرة على تحمل التكاليف هى الأركان الثلاثة لحلولنا التى تتيح لنا خدمة مجموعة متنوعة من الشركات التى يتراوح عدد موظفيها من 5 إلى 1000 موظف”.

وعلى هامش فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2023 فى دبى، وقعت“كوربوريت ستاك” اتفاقية تعاون مع شركة أمنية للاتصالات، التى أصبح لها حقوق توزيع وبيع خدمات ومنتجات الشركة للعملاء فى المملكة الأردنية، وتمثل الاتفاقية جزءا من خطة توسعات الشركة فى أسواق المنطقة العربية والأفريقية، وإضافة إلى خريطة توزيع منتجاتها للسحابة الإلكترونية والخدمات المرتبطة بها.

وأكد المهندس أسامة مرتضى، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى لقطاع التكنولوجيا فى“كوربوريت ستاك”، أن حلول CorporateStack Cloud ERP، المتوفرة حاليا عبر بوابة Online Umniah، تساهم فى تيسير التحديات التى تواجه المؤسسات فى ظل عملية التحول الرقمى المتسارع، وتفى باحتياجاتها فى إدارة أعمالها وتقديم خدماتها بشكل أكثر ديناميكية، مع استفادتها بمنتجات وحلول مبتكرة ومتطورة، بما يساهم فى خفض الجهد والتكاليف وزيادة العائدات.

وتسعى الشركة للتوسع فى السوق الأفريقية، والتوسع فى تقديم خدماتها وحلولها بالتعاون مع أكبر مزودى خدمات المحمول هناك، وهى خطوة استراتيجية ضمن خطتها التوسعية، التى وضعتها“كوربوريت ستاك” وحصلت على موافقة مجلس إدارتها، وتضمنت التوسع فى منطقة شمال ووسط وجنوب أفريقيا، والتحرك سريعا للتوسع فى السعودية والكويت.

وشهدت أعمال“كوربوريت ستاك”، خلال عام 2023، توسعا فى قطاعات جديدة، بما فيها القطاع الصحى وقطاع المقاولات العامة، حيث قدمت حلولا شاملة لاحتياجات هذه الصناعات وتطلعاتها، وهى رؤية استراتيجية طويلة الأمد قادرة على التكيف مع التحديات.