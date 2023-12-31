200% نمواً فى حجم أعمال كوربوريت ستاك للتحول الرقمى 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News) الشركة تخطط للتوسع فى السوق الأفريقية والتعاون مع أكبر مزودى خدمات المحمول
حققت شركة“كوربوريت ستاك”، المتخصصة فى حلول البرمجيات والتحول الرقمى، نمواً بلغ 200% بحجم أعمالها فى إدارة المشاريع والابتكار.
وتقدم“كوربوريت ستاك” حلول وخدمات إدارة موارد المؤسسات ERP وحلول إدارة الموارد البشرية وعلاقات العملاء وإدارة المشاريع والمشتريات والمخازن وأصول الشركات، وحلول الفاتورة الإلكترونية.
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وقال المهندس محمد عابدين، الشريك المؤسس والمدير الإدارى لدى“كوربوريت ستاك” مصر، إن حلول شركته تعمل على إعادة تعريف أساليب سير العمل وتقديم تجارب سلسة تساعد الشركات.
وأضاف عابدين:“المرونة وقابلية التوسع والقدرة على تحمل التكاليف هى الأركان الثلاثة لحلولنا التى تتيح لنا خدمة مجموعة متنوعة من الشركات التى يتراوح عدد موظفيها من 5 إلى 1000 موظف”.
وعلى هامش فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2023 فى دبى، وقعت“كوربوريت ستاك” اتفاقية تعاون مع شركة أمنية للاتصالات، التى أصبح لها حقوق توزيع وبيع خدمات ومنتجات الشركة للعملاء فى المملكة الأردنية، وتمثل الاتفاقية جزءا من خطة توسعات الشركة فى أسواق المنطقة العربية والأفريقية، وإضافة إلى خريطة توزيع منتجاتها للسحابة الإلكترونية والخدمات المرتبطة بها.
وأكد المهندس أسامة مرتضى، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى لقطاع التكنولوجيا فى“كوربوريت ستاك”، أن حلول CorporateStack Cloud ERP، المتوفرة حاليا عبر بوابة Online Umniah، تساهم فى تيسير التحديات التى تواجه المؤسسات فى ظل عملية التحول الرقمى المتسارع، وتفى باحتياجاتها فى إدارة أعمالها وتقديم خدماتها بشكل أكثر ديناميكية، مع استفادتها بمنتجات وحلول مبتكرة ومتطورة، بما يساهم فى خفض الجهد والتكاليف وزيادة العائدات.
وتسعى الشركة للتوسع فى السوق الأفريقية، والتوسع فى تقديم خدماتها وحلولها بالتعاون مع أكبر مزودى خدمات المحمول هناك، وهى خطوة استراتيجية ضمن خطتها التوسعية، التى وضعتها“كوربوريت ستاك” وحصلت على موافقة مجلس إدارتها، وتضمنت التوسع فى منطقة شمال ووسط وجنوب أفريقيا، والتحرك سريعا للتوسع فى السعودية والكويت.
وشهدت أعمال“كوربوريت ستاك”، خلال عام 2023، توسعا فى قطاعات جديدة، بما فيها القطاع الصحى وقطاع المقاولات العامة، حيث قدمت حلولا شاملة لاحتياجات هذه الصناعات وتطلعاتها، وهى رؤية استراتيجية طويلة الأمد قادرة على التكيف مع التحديات.
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