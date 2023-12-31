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دفترة للحلول الرقمية تستثمر 50 مليون جنيه خلال 2024

12/31/2023 11:05:11 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) عزام: 150% نمواً متوقعًا فى حجم أعمال الشركة فى العام المقبل

رصدت شركة“دفترة” لحلول تخطيط موارد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة استثمارات بقيمة 1.5 مليون دولار ـ حوالى 50 مليون جنيه ـ لدعم حلولها خلال عام 2024.

وقال محمد عزام، الرئيس التنفيذى لشركة“دفترة”، إنه من المتوقع أن يشهد حجم أعمال الشركة نموًا يبلغ 150% خلال عام 2024، مدعومًا بتوسيع نطاق الخدمات وزيادة التواجد فى السوق العربية.

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وأضاف عزام لـ”البورصة”:“تسعى شركة دفترة لتخصيص استثمارات تصل إلى 1.5 مليون دولار فى السوق المحلى والعربى خلال عام 2024”.

وأوضح أن هذه الاستثمارات ستكون موجهة نحو تطوير حزم برمجيات إدارة الأعمال والحسابات العامة وأنظمة ERP، بهدف تعزيز الابتكار وتحسين الكفاءة لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وعن خطة الشركة وأولوياتها فى السوق العربى، قال عزام إن أولويات الشركة تتمثل فى إطلاق تطبيق سحابى جديد لإدارة شئون الموظفين، مصمم خصيصًا لتلبية احتياجات الشركات الكبيرة والمتوسطة فى السوق العربى.

وعن عدد العملاء المستهدف فى 2024 أشار إلى أن الشركة تتطلع إلى استهداف 50 ألف مؤسسة فى السوق العربى، تشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة التى تسعى لتحسين أدائها من خلال حلول إدارة الأعمال.

وتأسست“دفترة” فى عام 2017 كشركة متخصصة فى نظم التخطيط لتنظيم موارد المؤسسات ERP، حيث تُقدم حلولاً شاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتهدف“دفترة” لتلبية كافة احتياجات الأعمال من خلال وحدات أعمال متكاملة، إذ يسمح نظام تخطيط موارد المؤسسات ERP المبنى على التكنولوجيا السحابية للشركات بتتبع وإدارة وتعزيز نمو عملياتهم بشكل لحظى، حيث توفر البرمجيات الدعم اللازم لإدارة الأعمال اليومية.

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