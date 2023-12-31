دفترة للحلول الرقمية تستثمر 50 مليون جنيه خلال 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) عزام: 150% نمواً متوقعًا فى حجم أعمال الشركة فى العام المقبل
رصدت شركة“دفترة” لحلول تخطيط موارد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة استثمارات بقيمة 1.5 مليون دولار ـ حوالى 50 مليون جنيه ـ لدعم حلولها خلال عام 2024.
وقال محمد عزام، الرئيس التنفيذى لشركة“دفترة”، إنه من المتوقع أن يشهد حجم أعمال الشركة نموًا يبلغ 150% خلال عام 2024، مدعومًا بتوسيع نطاق الخدمات وزيادة التواجد فى السوق العربية.
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وأضاف عزام لـ”البورصة”:“تسعى شركة دفترة لتخصيص استثمارات تصل إلى 1.5 مليون دولار فى السوق المحلى والعربى خلال عام 2024”.
وأوضح أن هذه الاستثمارات ستكون موجهة نحو تطوير حزم برمجيات إدارة الأعمال والحسابات العامة وأنظمة ERP، بهدف تعزيز الابتكار وتحسين الكفاءة لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وعن خطة الشركة وأولوياتها فى السوق العربى، قال عزام إن أولويات الشركة تتمثل فى إطلاق تطبيق سحابى جديد لإدارة شئون الموظفين، مصمم خصيصًا لتلبية احتياجات الشركات الكبيرة والمتوسطة فى السوق العربى.
وعن عدد العملاء المستهدف فى 2024 أشار إلى أن الشركة تتطلع إلى استهداف 50 ألف مؤسسة فى السوق العربى، تشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة التى تسعى لتحسين أدائها من خلال حلول إدارة الأعمال.
وتأسست“دفترة” فى عام 2017 كشركة متخصصة فى نظم التخطيط لتنظيم موارد المؤسسات ERP، حيث تُقدم حلولاً شاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتهدف“دفترة” لتلبية كافة احتياجات الأعمال من خلال وحدات أعمال متكاملة، إذ يسمح نظام تخطيط موارد المؤسسات ERP المبنى على التكنولوجيا السحابية للشركات بتتبع وإدارة وتعزيز نمو عملياتهم بشكل لحظى، حيث توفر البرمجيات الدعم اللازم لإدارة الأعمال اليومية.
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