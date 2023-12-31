مايكروسوفت تطلق تطبيقها للذكاء الاصطناعي لمستخدمي أندرويد

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أطلقت شركة مايكروسوفت تطبيق“Copilot” المخصص لنظام“أندرويد”، ويتاح التطبيق الجديد على متجر“Google Play”، مما يتيح الوصول إلى التطبيق المدعوم بالذكاء الاصطناعي من الشركة دون الحاجة إلى تطبيق Bing للجوال.
التطبيق متاح على نظام Android منذ ما يقرب من أسبوع، ولكن إصدار iOS غير متاح حتى الآن، وفقاً لما ذكره موقع“The Verge”، واطلعت عليه“العربية Business”.
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يشبه تطبيق Copilot من مايكروسوفت على“أندرويد” تطبيق“ChatGPT” إلى حد كبير، مع إمكانية الوصول إلى إمكانيات“chatbot”، وإنشاء الصور من خلال DALL-E 3، والقدرة على صياغة نص لرسائل البريد الإلكتروني والمستندات.
ويتضمن أيضاً وصولاً مجانياً إلى أحدث طراز GPT-4 من OpenAI، وهو شيء عليك أن تدفع مقابله إذا كنت تستخدم ChatGPT.
يأتي إطلاق تطبيق Copilot لنظام“أندرويد” بعد أكثر من شهر بقليل من تغيير مايكروسوفت العلامة التجارية“Bing Chat” إلى“Copilot”.
أطلقت مايكروسوفت في الأصل ميزة AI Push في وقت سابق من هذا العام داخل محرك بحث Bing الخاص بها، حيث قامت بدمج واجهة تشبه ChatGPT في نتائج البحث.
يبدو أن إطلاق تطبيقات الهاتف المحمول لـ Copilot هو الخطوة المنطقية التالية لتوسيع تجربة Copilot المستقلة هذه، خاصة وأن Bing Chat Enterprise تم تغيير علامتها التجارية أيضاً إلى Copilot فقط.
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