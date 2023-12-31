مايكروسوفت تطلق تطبيقها للذكاء الاصطناعي لمستخدمي أندرويد

MENAFN - Al-Borsa News) أطلقت شركة مايكروسوفت تطبيق“Copilot” المخصص لنظام“أندرويد”، ويتاح التطبيق الجديد على متجر“Google Play”، مما يتيح الوصول إلى التطبيق المدعوم بالذكاء الاصطناعي من الشركة دون الحاجة إلى تطبيق Bing للجوال.

التطبيق متاح على نظام Android منذ ما يقرب من أسبوع، ولكن إصدار iOS غير متاح حتى الآن، وفقاً لما ذكره موقع“The Verge”، واطلعت عليه“العربية Business”.

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يشبه تطبيق Copilot من مايكروسوفت على“أندرويد” تطبيق“ChatGPT” إلى حد كبير، مع إمكانية الوصول إلى إمكانيات“chatbot”، وإنشاء الصور من خلال DALL-E 3، والقدرة على صياغة نص لرسائل البريد الإلكتروني والمستندات.

ويتضمن أيضاً وصولاً مجانياً إلى أحدث طراز GPT-4 من OpenAI، وهو شيء عليك أن تدفع مقابله إذا كنت تستخدم ChatGPT.

يأتي إطلاق تطبيق Copilot لنظام“أندرويد” بعد أكثر من شهر بقليل من تغيير مايكروسوفت العلامة التجارية“Bing Chat” إلى“Copilot”.

أطلقت مايكروسوفت في الأصل ميزة AI Push في وقت سابق من هذا العام داخل محرك بحث Bing الخاص بها، حيث قامت بدمج واجهة تشبه ChatGPT في نتائج البحث.

يبدو أن إطلاق تطبيقات الهاتف المحمول لـ Copilot هو الخطوة المنطقية التالية لتوسيع تجربة Copilot المستقلة هذه، خاصة وأن Bing Chat Enterprise تم تغيير علامتها التجارية أيضاً إلى Copilot فقط.