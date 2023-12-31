مبيعات هواوي الصينية تقترب من 100 مليار دولار هذا العام

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تتوقع“هواوي” الصينية تحقيق نمو قياسي في المبيعات بنهاية عام 2023، بفضل انتعاش أعمالها في قطاعات الجوالات الذكية وتقنيات الاتصالات من الجيل الخامس، رغم العقوبات الأمريكية التي استهدفت قطاع صناعة الرقائق في الصين على مدار العام.
وأوضح خطاب داخلي لـ”كين هو” رئيس مجلس إدارة“هواوي” بمناسبة العام الجديد اطلعت عليه وكالة“رويترز”، أن الشركة الصينية تتوقع نمو مبيعاتها السنوية بنسبة 9% إلى 700 مليار يوان (98.5 مليار دولار) بنهاية عام 2023.
وقال“هو” في خطاب:“إن“هواوي” تمكنت من الصمود في وجه الظروف غير المواتية بعد سنوات من العمل الشاق، لقد عدنا إلى المسار الصحيح إلى حد كبير، وعلينا أن ندرك أن التغيرات في بيئة الأعمال لا تنتج عن الصراعات الجيوسياسية فحسب، بل أيضاً تقلبات الدورات الاقتصادية العالمية”.
وتوجه“هو” بالشكر لشركاء“هواوي” على طول سلسلة القيمة الخاصة بمنتجاتها على دعمهم للشركة في السراء والضراء، موضحاً أن قطاع الأجهزة في شركته، والذي يتضمن إنتاج الجوالات الذكية، حقق أداء أفضل من المتوقع في عام 2023.
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