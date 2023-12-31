مبيعات هواوي الصينية تقترب من 100 مليار دولار هذا العام

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتشركات المحمول ترفع أسعار“الفواتير الشهرية” بمتوسط زيادة 15% تقرير: 2023 عام تسريح العاملين في قطاع التكنولوجيا “مايكروسوفت” تطلق تطبيقها للذكاء الاصطناعي لمستخدمي“أندرويد”

تتوقع“هواوي” الصينية تحقيق نمو قياسي في المبيعات بنهاية عام 2023، بفضل انتعاش أعمالها في قطاعات الجوالات الذكية وتقنيات الاتصالات من الجيل الخامس، رغم العقوبات الأمريكية التي استهدفت قطاع صناعة الرقائق في الصين على مدار العام.

وأوضح خطاب داخلي لـ”كين هو” رئيس مجلس إدارة“هواوي” بمناسبة العام الجديد اطلعت عليه وكالة“رويترز”، أن الشركة الصينية تتوقع نمو مبيعاتها السنوية بنسبة 9% إلى 700 مليار يوان (98.5 مليار دولار) بنهاية عام 2023.

وقال“هو” في خطاب:“إن“هواوي” تمكنت من الصمود في وجه الظروف غير المواتية بعد سنوات من العمل الشاق، لقد عدنا إلى المسار الصحيح إلى حد كبير، وعلينا أن ندرك أن التغيرات في بيئة الأعمال لا تنتج عن الصراعات الجيوسياسية فحسب، بل أيضاً تقلبات الدورات الاقتصادية العالمية”.

وتوجه“هو” بالشكر لشركاء“هواوي” على طول سلسلة القيمة الخاصة بمنتجاتها على دعمهم للشركة في السراء والضراء، موضحاً أن قطاع الأجهزة في شركته، والذي يتضمن إنتاج الجوالات الذكية، حقق أداء أفضل من المتوقع في عام 2023.