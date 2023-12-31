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زعيم كوريا الشمالية يهدد بتدمير أمريكا وكوريا الجنوبية إذا اختارتا المواجهة

12/31/2023 8:00:44 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


نقلت وسائل إعلام رسمية اليوم "الاثنين" عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قوله للقادة العسكريين في البلاد إنه يجب حشد أقوى الوسائل لتدمير الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إذا اختارتا المواجهة العسكرية.

وقال كيم إن خطر اندلاع مواجهة عسكرية في شبه الجزيرة الكورية يتزايد على نحو سريع بسبب المناورات العدائية التي يقوم بها الأعداء ومنهم الولايات المتحدة مما يتطلب من البلاد أن تستعد جيدا لحماية نفسها.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن كيم قوله "إذا اختاروا المواجهة العسكرية وأشعلوا فتيل الحرب فعلينا حشد كل الوسائل القوية... لتوجيه ضربة ساحقة وتدميرهم تماما".

وأضافت الوكالة أن كيم استقبل كبار القادة العسكريين أمس في مقر حزب العمال الحاكم لتهنئتهم على الإنجازات التي تحققت في عام 2023.

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