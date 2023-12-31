فتشوني بشكل عارٍ ..الكشف عن تفاصيل تنكيل لأسيرة من الخليل

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - نشرت "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" تفاصيل الاعتقال والتنكيل التي تعرضت لها الأسيرة جنين طه عمر، وأوضاع الأسيرات الإنسانية في سجن الدامون.
وأفادت الهيئة في تقرير اليوم الأحد ، بأن "عدداً من الجنود داهموا منزل الأسيرة (21 عاماً)، في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، ليلة الثالث من الشهر الجاري، وقاموا بتكبيلها وعصب عينيها واقتيادها إلى معسكر قريب بقيت فيه حتى الصباح، قبل نقلها إلى سجن عوفر".
وقالت الأسيرة: " حال وصولي إلى عوفر حضر جندي وأمرني بإنزال رأسي، فقمت بإنزاله، لكنه أراد أن أنزله أكثر، وقام على الفور بشحطي على الأدراج و خبط رأسي وصولا إلى آخر الدرج، ثم حضرت محققه وقامت باستجوابي، وبعد انتهاء التحقيق نقلوني الى سجن الشارون، و قامت المجندات بتفتيشي تفتيشا عاريا أنا ومجموعة من الأسيرات، و ضربنا بعنف بآلة على جميع أنحاء جسدنا دون أي مبرر، بعدها مباشرة تم نقلنا إلى سجن الدامون".
وبيّنت الهيئة أن "الاحتلال أصدر حكماً بالسجن الإداري لمدة 4 أشهر في حق الأسيرة جنين".
وحول ظروف الأسيرات في سجن الدامون، أوضحت الهيئة أن "عدد الأسيرات في السجن ارتفع إلى 76 أسيرة، بينهن 43 أسيرة من غزة، و18 من الضفة، والبقية من القدس والداخل المحتل".
وأشارت إلى أن "الأسيرات يواجهن ظروفاً صعبة جداً، إذ يتم مداهمة غرف الأسيرات بشكل شبه يومي، ومصادرة أبسط مقومات الحياة منها".
وبينت أن "الأسيرات لا يمتلكن سوى فرشة رقيقة وغطاء خفيف جداً، رغم البرد الشديد".
وقالت الهيئة إن "جميع الأسيرات يعانين من آلام في البطن والكلى، بسبب نسبة الكلور في مياه الشرب، ويواجهن إهمالاً طبياً متعمداً من قبل إدارة السجون، إلى جانب تقديم طعام سيء ومصادرة كافة ملابسهن وأغراضهن الشخصية".
ووفقاً لبيانات الهيئة بلغ عدد الأسرى القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي نحو 7 آلاف و800 أسير حتّى نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2023، من بينهم 76 أسيرة، و260 طفلا، كما بلغ عدد المعتقلين الإداريين (2870) معتقلاً.
MENAFN31122023000151011027ID1107672955
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.