فتشوني بشكل عارٍ ..الكشف عن تفاصيل تنكيل لأسيرة من الخليل

MENAFN - Khaberni) خبرني - نشرت "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" تفاصيل الاعتقال والتنكيل التي تعرضت لها الأسيرة جنين طه عمر، وأوضاع الأسيرات الإنسانية في سجن الدامون.

وأفادت الهيئة في تقرير اليوم الأحد ، بأن "عدداً من الجنود داهموا منزل الأسيرة (21 عاماً)، في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، ليلة الثالث من الشهر الجاري، وقاموا بتكبيلها وعصب عينيها واقتيادها إلى معسكر قريب بقيت فيه حتى الصباح، قبل نقلها إلى سجن عوفر".

وقالت الأسيرة: " حال وصولي إلى عوفر حضر جندي وأمرني بإنزال رأسي، فقمت بإنزاله، لكنه أراد أن أنزله أكثر، وقام على الفور بشحطي على الأدراج و خبط رأسي وصولا إلى آخر الدرج، ثم حضرت محققه وقامت باستجوابي، وبعد انتهاء التحقيق نقلوني الى سجن الشارون، و قامت المجندات بتفتيشي تفتيشا عاريا أنا ومجموعة من الأسيرات، و ضربنا بعنف بآلة على جميع أنحاء جسدنا دون أي مبرر، بعدها مباشرة تم نقلنا إلى سجن الدامون".

وبيّنت الهيئة أن "الاحتلال أصدر حكماً بالسجن الإداري لمدة 4 أشهر في حق الأسيرة جنين".

وحول ظروف الأسيرات في سجن الدامون، أوضحت الهيئة أن "عدد الأسيرات في السجن ارتفع إلى 76 أسيرة، بينهن 43 أسيرة من غزة، و18 من الضفة، والبقية من القدس والداخل المحتل".

وأشارت إلى أن "الأسيرات يواجهن ظروفاً صعبة جداً، إذ يتم مداهمة غرف الأسيرات بشكل شبه يومي، ومصادرة أبسط مقومات الحياة منها".

وبينت أن "الأسيرات لا يمتلكن سوى فرشة رقيقة وغطاء خفيف جداً، رغم البرد الشديد".

وقالت الهيئة إن "جميع الأسيرات يعانين من آلام في البطن والكلى، بسبب نسبة الكلور في مياه الشرب، ويواجهن إهمالاً طبياً متعمداً من قبل إدارة السجون، إلى جانب تقديم طعام سيء ومصادرة كافة ملابسهن وأغراضهن الشخصية".

ووفقاً لبيانات الهيئة بلغ عدد الأسرى القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي نحو 7 آلاف و800 أسير حتّى نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2023، من بينهم 76 أسيرة، و260 طفلا، كما بلغ عدد المعتقلين الإداريين (2870) معتقلاً.