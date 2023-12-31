وفاة الممثل توم ويلكنسون عن 75 عاماً

(MENAFN
- Al-Bayan)
توفي على نحو «مفاجئ» عن 75 عاماً أول من أمس الممثل البريطاني توم ويلكنسون الذي رشح مرتين لجائزة الأوسكار، وتولى دور البطولة في فيلم «ذي فُل مونتي» ويدور حول مجموعة من عمال الصلب بدأوا مسيرة مهنية جديدة كراقصين بعدما أصبحوا عاطلين عن العمل.
ورُشح ويلكنسون لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل في دور رئيسي عن فيلمي «إن ذي بدروم» (In The Bedroom) عام 2001، ولجائزة أفضل ممثل في دور مساعد عن «مايكل كلايتون» (Michael Clayton) عام 2007.
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