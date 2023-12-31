وفاة الممثل توم ويلكنسون عن 75 عاماً



توفي على نحو «مفاجئ» عن 75 عاماً أول من أمس الممثل البريطاني توم ويلكنسون الذي رشح مرتين لجائزة الأوسكار، وتولى دور البطولة في فيلم «ذي فُل مونتي» ويدور حول مجموعة من عمال الصلب بدأوا مسيرة مهنية جديدة كراقصين بعدما أصبحوا عاطلين عن العمل.

ورُشح ويلكنسون لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل في دور رئيسي عن فيلمي «إن ذي بدروم» (In The Bedroom) عام 2001، ولجائزة أفضل ممثل في دور مساعد عن «مايكل كلايتون» (Michael Clayton) عام 2007.