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لَيْل الشِّتَاءْ

12/31/2023 7:24:53 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يَا لَيْل الشِّتَا لا تُوْجِعْ الْخَاطِرْ الْمِلْتَاعْ

وْ لا تِخْتِبِرْ صَبْرِيْ وْ لا تِخْتِبِرْ طِيْبِيْ


أسَامِرْ نِجُوْمِكْ وَاغْبِطْ الْعَالَمْ الْهِجَّاعْ

لا مِنِّهْ بِدَا رُوْتِيْن لَيْلِيْ وْتَعْذِيْبِيْ


أجِرّ النِّسَمْ وِيْتُوْق قَلْبِيْ عَلَى الْمِطْلاعْ

وْ لا وِدِّيْ أحْدٍ يِنْتِبِهْ لِيْ وْيَدْرِيْ بِيْ


مِنْ الطَّارِيْ اللَّى حَطّ صَدْرِيْ ثَلاثْ أمْزَاعْ

سِرَيْت وْمَعَالِمْ (نَجْد) وِانْتِيْ مَعَازِيْبِيْ


أحِثّ الْقِدَمْ وِعْيُوْن قَلْبِيْ عَلَى الْمِهْزَاعْ

شِعُوْرِيْ غَرِيْب وْضِحْكِتِيْ بَثّ تَجْرِيْبِيْ..!


تَعَدَّيْت وِرْكَابْ الْوَلَهْ لِلْمِكَانْ رْيَاعْ

وْضَاقَتْ بِيْ الدَّارْ وْتِوَثَّمْت فِيْ جَيْبِيْ


عَلَى ذِكْرِيَاتْ الْمَاضِيْ وْتَالِيْ الأوْجَاعْ

يَا مَا اكْثَرْ تَنَاهِيْدِيْ وْ يَا كِثِرْ تَرْحِيْبِيْ


رَحَلْتِيْ وْخَلَّيْتِيْنِيْ مْن الْغِيَابْ أرْتَاعْ

بَعَدْ كَانَتْ رْجُوْم الْفِيَافِيْ مَرَاقِيْبِيْ


أنَا اعَاتِبِكْ مِنْ بَابْ وِدّ وْ غَلا وِ اقْنَاعْ

مَا قِلْت: انْتَهَى اللَّى بَيْنِيْ وْبَيْنِكْ.. وْغِيْبِيْ


مَا يِمْلَى الْفَرَاغْ اللَّى تَرَكْتِيْ وَرَا الأضْلاعْ

إلاَّ طَيْفِكْ اللَّى بَرّ بِيْ يَوْم بِرْتِيْ بِيْ..!!

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