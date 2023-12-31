إقْتِنَعْت إنّ اللِّيَالِيْ مِتَاحِفْ ذِكْرِيَاتْ

يَوْم تَبْطِيْ سَجَّةْ الْبَالْ بَيْن أسْوَارْهَا

اللَّى ظَاهِرْهَا سَعَادِهْ وْبَاطِنْهَا شِتَاتْ

وَحْشِةٍ مَا مَلَّتْ النَّفْس مِنْ تِكْرَارْهَا

مَا لِفَقْدِكْ غَيْر نِعْمِهْ وِحِيْدِهْ فِيْ الْحَيَاةْ

بَاحَتْ الدِّنْيَا بَعَدْك بْجِمِيْع أسْرَارْهَا

الْعِيُوْن تْدَارِيْ الدَّمْع مِنْ كِلّ الْجِهَاتْ

مِثْل اْلاُمّ اللَّى تِدَارِيْ شِعُوْر صْغَارْهَا

يَا نِدِيْم الذَّاتْ مَا كِنْت ذَاتْ مْن الذِّوَاتْ

إنْت وِجْهَةْ دَرْبِيْ اللَّى عَرَفْت أخْتَارْهَا

وَقْفِتِيْ بَيْن التِّمَاسِكْ وْبَيْن الإنْفِلاتْ

حِيْرِةٍ مَعْ كِلّ لَهْفَةْ شِعُوْر أحْتَارْهَا

جَادْ بِكْ عِمْرٍ مْقَفِّيْ وْحَظٍ فِيْ سِبَاتْ

وِابْتِسَمْت الْبَسْمِهْ اللَّى دِفَعْت أضْرَارْهَا

الْخِطَاوِيْ يَوْم تَرْفِقْ عَلَى وَجْه النِّبَاتْ

لَوْ تِفِجّ ضْلُوْع صَدْرِيْ لِقَيْت آثَارْهَا

وِالْبِيُوْت اللَّى بَعَضْهَا صِدُوْر مْعَلِّقَاتْ

كَانْ مِلْهِمْنِيْ وِجُوْدِكْ بِكِلّ أفْكَارْهَا

يَمْكِنْ آغِيْب بِغْيَابِكْ وَاعِيْف الشَّارِدَاتْ

وَاعْطِيْ السَّاحَهْ مِجَالْ تْعَرِفْ شِعَّارْهَا

عِقْب كَانَتْ هَقْوِتِيْ وَاثِقِهْ فِيْ الْمِقْبِلاتْ

كَنِّيْ أسْمَعْ صَفْقَةْ يْمِيْنِهَا فِيْ يْسَارْهَا

صَعْب نِسْيَانْ الْمَلامِحْ وْنِسْيَانْ الصِّفَاتْ

أصْعَبْ مْن اللَّيْلِهْ اللَّى خِذَتْك أقْدَارْهَا

مِثِلْ مَا لِكْ فِيْ عِيُوْنِيْ طِيُوْفٍ مَا تِبَاتْ

لِكْ وَرَا صَدْرِيْ مِدِيْنِهْ تِشِعّ أنْوَارْهَا

رُوْحِيْ اللَّى كَانَتْ تْشُوْف فِيْك الأُمْنِيَاتْ

كِلّ مَا هَبّ الْهِوَا الصَّلْف ثَارْ غْبَارْهَا

لَوْ تِطِيْح أرْكَانْهَا الْوَاقِفِهْ.. وَقْفَةْ ثِبَاتْ



مَا تِطِيْح الصُّوْرَهْ الْعَالِقِهْ فِيْ جْدَارْهَا