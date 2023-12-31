مهرجان الشارقة للمسرح الكشفي يختتم فعالياته بنجاح

اختتمت أول من أمس النسخة الـ 11 من مهرجان الشارقة للمسرح الكشفي الذي نظمته إدارة المسرح بدائرة الثقافة بالتعاون مع مفوضية كشافة الشارقة، بتقديم خمسة عروض مسرحية قصيرة شارك في إعدادها وتجسيدها مجموعة من منتسبي المفوضية وطلبة الجامعة القاسمية، وذلك بحضور عبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة، وعبدالله سعيد السويدي نائب رئيس المفوضية، وأحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح، وعدد من الفعاليات الجامعية والكشفية والمسرحيين المحليين.

واستهلت الليلة الختامية، التي أقيمت في الفضاء المفتوح لفناء مقر المفوضية، بعرض عنوانه ((لست مجنوناً)) قدمته مجموعة جوالة الشارقة (هـ) وتمحور حول تعرض بعض الشباب للتنمر نتيجة تأثرهم النفسي ببعض الاختبارات الاجتماعية، بينما تطرق ((النانو)) لمجموعة جوالة كشافة الشارقة (ح) إلى الآفاق الجديدة التي يشكلها الذكاء الاصطناعي، وتناول ((اللامبالاة)) لجوالة كشافة الشارقة (أ) المخاطر التي تنتج عن الاستهتار والإهمال في التعامل مع الطريق، إلى جانب ((أيام الضجيج)) لجوالة كشافة الشارقة (ب)، و((أحكام)) لجوالة كشافة الشارقة (د)، والذي تطرق إلى الظواهر السلبية في مواقع التواصل الاجتماعي.

ووظفت العروض، جملة من الحلول الفنية في بناء وقائعها وعكس مضامينها، مثل الحكي، والأداء الحركي، وأشرطة الصوت، واللافتات، والمجسمات الديكورية، وإشراك الجمهور في التعليق على الأحداث الممسرحة، وغير ذلك.

ومنحت لجنة التحكيم التي يرأسها الدكتور محمد يوسف، وتضم في عضويتها مجدي محفوظ ويحيى البدري، جائزة أفضل فكرة لمسرحية ((أيام الضجيج))، وجائزة أفضل معالجة للفكرة لـ ((اللامبالاة))، وجائزة أفضل مسامر لمحمد أنور حمزة من جوالة الجامعة القاسمية، وجائزة أفضل ممثل لأنس آدم من جوالة كشافة الشارقة (ب) وخالد البلوشي من جوالة كشافة الشارقة (ج)، وموسى هادي من جوالة كشافة الشارقة (ج)، وعلي حسين غلوم من جوالة كشافة الشارقة (د).