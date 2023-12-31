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الأُمْنِيَاتْ الْبِيْض

12/31/2023 7:24:52 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

غَصَّتْ حَنَاجِرْ حَدِيْثِيْ لِلْوَرَقْ بِالشِّجُوْن

وْذَابَتْ كِفُوْفِيْ عَلَى خَدّ الْكَلامْ وْ رِدَاهْ

عِمْرِيْ سِفَرْ خَلْف أسَارِيْر السَّهَرْ وِالظِّنُوْن

وَاتْلَى الْمِشَاوِيْر مَا ادْرِيْ وَيْن أبَوْصَلْ مَعَاهْ

صَوْتِيْ ذِبَلْ يَاهْ كَمْ بَيْنِيْ وْبَيْن الْغِصُوْن

شِبَهْ.. يِحِتّ الْخَرِيْف أوْرَاقْنَا يَا خَطَاهْ

يَانِيْ كِثِيْر أشْبَهْ الْمَا لِيْ ثِمَانِيْن لَوْن

عَارِيْ مَلامِحْ وْهَقْوَاتْ الْخِطَاوِيْ عِرَاهْ

إيْه أذْكِرِكْ يَا مَلامِحْ وَجْه أبُوْي الْحَنُوْن

وَجْهٍ مِنْ النُّوْر يِقْتَاتْ الضَّحَى مِنْ ضِيَاهْ

لا مِنْ مَلا صَوْت تَسْبِيْحِكْ هَجَادْ الرِّكُوْن

يِخْشَعْ مَعِكْ سَقْف مِحْرَابِكْ وْطَاهِرْ ثَرَاهْ

وَاذْكِرْنِيْ الطِّفِلْ كَمْ يِحْلَمْ.. وْيِبْغَى يِكُوْن

رَجَّالْ.. لا ضَاقْ مِنْ ثَوْب الْهِقَاوِيْ رُمَاهْ

يِضِيْق حَدّ الْبِكَا وِيْحِبّ حَدّ الْجِنُوْن

وْ مِنْ كِثِرْ مَا حَبّ كَانْ يْحِبّ حَتَّى خَطَاهْ..!

لِهْ مَعْ بِيَاضْ أُمْنِيَاتِهْ وَجْه مِثْل الْمِزُوْن

وْ هُوْ لا عِطَشْ خَاطِرِهْ لِلْغَيْم يِبْسَتْ شِفَاهْ

يَا رَبّ تَلْفِظْنِيْ أفْوَاهْ التَّعَبْ وِالطِّعُوْن

عَلَى حِظِيْظ الثَّرَى بَيْن الْقَبِرْ وِالْحَيَاهْ

مَا اقُوْل: لِيْ هَمّ مِنْ خَوْفه تِطِيْح الْمِتُوْن

أقُوْل: لِيْ رَبّ مِنْ خَوْفه تِذِلّ الْجِبَاهْ

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