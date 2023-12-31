«لا سوسييداد» فيلم يروي حادثة تحطم طائرة بجبال الأنديس عام 1972

يروي فيلم ((لا سوسييداد دي لا نييفي)) من إنتاج ((نتفليكس))، والذي سيُعرض في دور السينما اعتباراً من 4 يناير الجاري، قصة تحطم طائرة في جبال الأنديس عام 1972، ويعد روبرتو كانيسا من الأوروغواي أحد الناجين من الحادثة، وقد أمضى ثلثي حياته يحكي كيف قاوم الصقيع وانهيارين ثلجيين وكيف تسلّقَ جبال الأنديس وأكل أشياء متنوعة لكي يبقى على قيد الحياة بعد حادث تحطم الطائرة المروع الذي نجا منه.

ويرى كانيسا بأنّ ((لكل واحد في الحياة سلسلة جبال عليه تسلّقها)). ويضيف ((كثر يتسلقون جبلهم في هذا الوقت بالذات. يجب أن يقال لهم ألا يشعروا بالإحباط ويمضوا قدماً)).

ويروي الفيلم الذي تولى إخراجه الإسباني خوان أنطونيو بايونا (((جوراسيك وورلد: فالن كينغدوم)) و((ذي إمبوسيبل)))، قصة اللاعبين الشباب في فريق روغبي للهواة من الأوروغواي.

ويستند السيناريو إلى كتاب يحمل العنوان نفسه للصحافي والكاتب بابلو فييرسي من الأوروغواي، يجمع فيه شهادات أعضاء ((رابطة الثلج)). وتحطمت الطائرة التي كانت تحمل 45 راكباً هم لاعبو الروغبي الهواة وبعض أفراد عائلاتهم وأعضاء الطاقم في 13 أكتوبر 1972 في منطقة ثلجية من جبال الأنديس.

وقضى 12 شخصاً في الحادث، وتبعهم 17 آخرون فارقوا الحياة متأثرين بجروحهم أو بالبرد القارس أو الانهيارات الجليدية. واستمرت محنة الناجين الذين اضطروا إلى أكل زملائهم في الفريق ما مجموعه 72 يوماً.

ويعتبر كانيسا، وهو أحد الناجين الستة عشر، أن ما حدث له ولرفاقه في جبال الأنديس ((أمر يفوق التصوّر)).