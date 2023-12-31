الشِّعِرْ وِالْغِيَابْ

عَامْ انْقِضَى بَيْن رَاحَةْ غَيْبِتِيْ وِالتَّعَبْ

لا الْحِزِنْ حِزْن الْقِصِيْد وْ لا الْوِجِيْه الْوِجِيْه

أشْعِرْ بِشِعْرٍ عِظِيْمٍ حَالِمٍ مَا انْكِتَبْ

قِرِيْب مِنِّيْ تِعِبْت أسْتَنْطِقِهْ وَارْتِجِيْه

إنْ كَانْ هُوْ بَحْر صِدْق إشْ لَوْن بَحْر وْنِضَبْ

وِ انْ كَانْ هُوْ جَزْل أجَلْ وِشْ لَوْن شَحَّتْ يِدَيْه..؟!

نِشَبْ.. وْهُوْ كَانْ قَبْل اللَّى يِحِلّ النِّشَبْ

تِعِبْت يَا (احْمَدْ) وْ هُوْ غَايِبْ تِعِبْت أحْتِرِيْه

أكْثَرْ مِنْ الضِّيْق فِيْ صَدْرِيْ مَلامْ وْعِتَبْ

وَاكْثَرْ مِنْ اللَّوْم وِعْتَابِيْ وَحَشْنِيْ وَابِيْه

هُوْ صَوْتِيْ اللَّى نِذَرْنِيْ لِلسِّكُوْت.. وْهَرَبْ

هُوْ دَرْبِيْ اللَّى تَرَكْنِيْ لِلضِّيَاعْ أقْتِفِيْه

هُوْ السِّبَبْ يَوْم أدَوِّرْ لاِخْتِلافِيْ سِبَبْ

هُوْ انْتِمَائِيْ لْيَا دَوَّرْت شَيّ أنْتِمِيْه

وِالْبَارْحِهْ عِقْب مَا مَلّ الْغِيَابْ.. إنْسِكَبْ

كَأنِّهْ الْمَا.. وْكَنّ الْوَقْت رَمْضَا وْ تِيْه

أوْ كَنِّهْ دْمُوْع فَرْقَا وِالْيِدَيْن الْهِدَبْ

مِنْ وَيْن مَا يِنْتِهِيْ حِزْن الْبِطَا تِبْتِدِيْه

كِلْ مَا كِتَبْتِهْ عَنْ الْعَزْم الْمُحَالْ إنْشِطَبْ

وْكِلْ مَا قِرَيْتِهْ لِقَيْت أحْلامِيْ الْبِيْض فِيْه

غَابْ وْ مَعِيْ شَوْق وَاحْلامْ وْحَبَايِبْ وْحِبّ



وْرِجَعْ وَانَا مَا مَعِيْ غَيْرِيْ وِحِيْد أحْتِرِيْه