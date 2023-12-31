دبي تستقبل 2024 بأجندة تزخر بالموسيقى والترفيه

تحتفي العديد من الأماكن والوجهات في دبي بقدوم العام الجديد 2024، عبر ما تستضيفه من فعاليات ثقافية وفنية متفردة ترسم البسمة على وجوه الحضور. وتزخر أجندة دبي خلال الشهر الجاري بالعديد من الحفلات الفنية، التي ستجعل الجمهور يعيش لحظات لا تنسى.

وفي هذا السياق، تستضيف دبي أوبرا اليوم ((أوركسترا القدس السيمفونية)) بقيادة المايسترو جوليان راكلن، عازف الكمان وقائد الفرق الموسيقية النمساوي المرموق، إلى جانب مجموعة كبيرة من المغنين البارزين في الشرق الأوسط، لبدء العام الجديد 2024 وسط أجواء مفعمة بالألحان العذبة والموسيقى الراقية التي تبث البهجة والسعادة، ليعيش الجمهور في دبي أجواء ترفيهية لحظات لا تنسى.

تتميّز ((أوركسترا القدس السيمفونية)) بأنها تضمّ عازفين من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وتجسد قيم التواصل والتسامح من خلال إبراز دور الموسيقى في غرس القيم التي تجمع بين البشر، وهو ما يعكسه هذا الحفل الموسيقي المستوحى من الموسيقى التقليدية في فيينا.

وتستضيف كوكا كولا أرينا 12 الشهر الجاري الفنان ماجد المهندس الذي سيحيي حفلاً فنياً رائعاً، حيث يلتقي الفنان العراقي الشهير، جمهوره في دبي، الذي سيحظى بأمسية استثنائية نابضة بالطرب والألحان.

وسيقدم المهندس في هذه الأمسية باقة من أروع أغانيه القديمة والحديثة، منها: ((أنا وياك)) و((انسى))، وغيرها.

ويحيي النجم العالمي إد شيران، الذي يحطّ رحاله في دبي، ضمن جولته العالمية، أمسيتين حافلتين بالموسيقى وذلك على ملعب ((ذا سيفنز)) في 19 و20 يناير الجاري.وسيقدم الفنان البريطاني مجموعة من أغانيه ومنها الأغنية الرائعة Shape Of You، وغيرها من الأغاني التي ستشعل حماس الجمهور.