مريم خالد عبيد المهيري.. مبدعة إماراتية شغوفة بالرسوم المتحركة

استهوتها الألوان والرسومات والقيم والرسائل التي تعبر عنها القصص في أدب الأطفال، إنها الكاتبة مريم خالد عبيد المهيري، التي شكل الأدب العربي جزءاً كبيراً من اهتمامها، وأحبت القراءة وما ارتبط بها من معارض الكتب، خاصة أشهرها وهو معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي تحرص على زيارته كل عام وتحرص على شراء الكتب المتخصصة بالطفل بمختلف اللغات والثقافات.

دفعها هذا الاهتمام لدراسة الرسوم المتحركة وتحصل على درجة البكالورياس في هذا المجال، في كليات التقنية العليا، وطموحها كان شهادة الماجستير في هذا المجال، وتعمل على نيل المزيد من المعرفة في هذا المجال من خلال البحث والإطلاع على التجارب المختلفة، وخلال عملها بعد التخرج لمدة ثلاث سنوات ضمن فريق ((لمسة))، حققت جزءاً من أهدافها وهو أن تصدر كتاباً متخصصاً للأطفال، وخلال فترة عملها تلك تمكنت من الحصول على خبرة أوسع وتعلمت أكثر بحيث تمكنت من تطبيقها ما تعلمته في حياتها.

منذ بداية شغفها بالرسوم المتحركة (الانميشن) خلقت لنفسها شخصية أطلقت عليها اسم (كيم) وهو اسم كوري شهري يعكس أيضاً ولعها منذ الطفولة بكوريا، حيث حرصت أيضاً على تعلم لغتهم، هذه الشخصية (كيم) عبارة عن صبي يظهر دائماً حافي القدمين، ولم يكن أبداً اختيارها عشوائياً بل هناك رسالة واضحة كما هي أهدافها ورسالتها في الحياة، فكيم يعكس جزءاً من شخصيتها، حيث من خلاله استطاعت التعبير عن الكثير من الرسائل ولأنه حر ومنطلق اختارته أن يكون حراً وحافي القدمين.

وبتشجيع من معلمها خلال سنة تخرجها استطاعت المشاركة في مهرجان سينمائي تنظمه جامعة زايد، بفيلم قصير عنوانه (ابحث عن نفسي) وهو يتناول قضية التنمر وفاز هذا الفيلم بجائزة في المهرجان، وهو موجود على تطبيق اليوتيوب، ويلقى رواجاً حيث يتواصل الكثير من المتابعين من خلال خاصية التعليقات بعرض هذا الفيلم في المدرسة لاسيما وأن التنمر قضية مهمة في المدارس.

تؤكد مريم أن في الإمارات الكثير من الشباب الموهوبين في مجال الرسوم المتحركة (الانميشن) وتستغرب اعتماد البعض على فنانين من ثقافات ومجتمعات أخرى في إبداع رسومات من بيئة الإمارات، بينما لدينا مواهب تحتاج فرصتها لعرض موهبتها ومهاراتها في هذا المجال، حيث بإمكان هذه المواهب الإماراتية إنتاج أعمال جيدة وقوية في مجال الانميشن شرط وجود فريق العمل.

أما التحديات في مجال الكتابة فكانت هي فقط الميزانية، إذ من الصعب البدء في العمل مع دار نشر دون وجود ميزانية مناسبة، وتوجه نصيحتها للشباب الراغبين في تحقيق أحلامهم الالتزام مع أنفسهم وتنظيم أوقاتهم بغية الوصول لأحلامهم وجعلها حقيقة، وتقول عن أهم رسالة تسعى لتحقيقها من خلال الكتابة أوالرسم هي عدم التغافل والتغاضي عن قيمنا المجتمعية.