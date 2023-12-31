فاطمة سالمين: الإمارات تقدم دعماً كبيراً لمبدعي الخط

اهتمت الخطاطة الإماراتية فاطمة سالمين بالفن التشكيلي في عمر مبكر، حيث شاركت في المعارض والمسابقات المعنية بهذا الفن، مذ كان عمرها 13 عاماً، وانضمت بعدها لمركز الفنون في دبا الحصن لدراسة الرسم، ولفتت نظرها معارض الخط العربي، حيث انبهرت بجمال الخط العربي، وقررت دراسة الخط ودمجه مع الرسم، وهو ما يعرف باسم الحروفيات، ويعتبر عام 2012، هو بداية انطلاقتها في مجال الخط العربي.

تؤكد فاطمة سالمين أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقدم دعماً كبيراً للخط العربي ومبدعيه، وساهمت من خلال الأنشطة والفعاليات التي تقيمها في المحافظة على هذا الفن الأصيل، حيث يحتل الخط العربي مكانة مهمة في الفنون الإسلامية على مدار قرون من الزمن، فهو ليس فقط أداة للتوثيق والتدوين، وإنما هو فن قائم بذاته.

وبسؤالها عن تأثير التطور التقني والتقدم التكنولوجي في الخط العربي، أكدت أن ظهور الأجهزة الإلكترونية والتكنولوجيا قد أبعد استخدام اليد في الكتابة، حيث يتجه الأغلب إلى استخدام برامج الخط لسهولة الكتابة عليه، ولكن هذه البرامج لا تملك الحس الفني الذي يمتاز به الخطاط، حيث إنه يحتاج إلى أشهر لإتقان الكتابة، وينتقي به جمالية الحرف العربي ورسمه أثناء إعداد اللوحات، ولا تمانع فاطمة سالمين من إدخال التكنولوجيا في خدمة هذا الفن، مع الحفاظ على هيبته.

وعن اهتمام الجيل الحالي بتعلم الخط العربي، أكدت على ضرورة تدريس الخط العربي في المدارس، باعتباره أحد مكونات الثقافة العربية والإسلامية، مشيرة إلى أن التمسك به هو تمسك بالهوية والتراث العربي الراسخ الأصيل، ولفتت إلى دور الإعلام المهم في إبراز وحب هذا الفن، سواء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، أو في البرامج التلفزيونية.

فاطمة سالمين حاصلة على العديد من الجوائز، ولها العديد من المشاركات داخل الدولة أو خارجها، وشاركت في مهرجان الخط العربي، مع مؤسسة خولة للفن 2023، ومع وزارة الثقافة والشباب في ((إكسبو 2020 دبي))، وحاصلة على المركز الأول في مسابقة العويس للإبداع في مجال الخط العربي 2020، والمركز الأول في جائزة العويس فئة الشباب 2015 و2017، وهي عضو مشارك في روسيا بالتعاون مع سفارة الإمارات في موسكو، وجمعية الإمارات للخط العربي والزخرفة الإسلامية 2022، وعضو مشارك في إسبانيا، مع وزارة الثقافة والشباب 2022، وتجيد كتابة خط الثلث الجلي والديواني الحلي والديواني العثماني وخط الرقعة، وتتعلم حالياً خط النسخ، لكنها تجيد وتبدع في خط الثلث والديواني الجلي.