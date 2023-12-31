ساحات دبي عامرة بالإبداع والجمال

تسعى دبي دائماً لإبهار زوارها والمقيمين على أرضها من خلال تصاميمها المبتكرة والفريدة في مختلف النواحي العمرانية لتأخذهم في رحلة سحرية إلى عوالم الجمال والإبداع الذي أسست له مبكراً وعبرت عنه بشكل صريح عبر ميادينها وشوارعها.

أشكال

وتعد الدوارات والميادين المزينة بأشكال تعبيرية ونوافير مياه من أبرز المعالم التي تزين شوارع الإمارة، لتقدم في كل موقع فرصة للزوار للاستمتاع بمشاهدة عروض المياه الساحرة والاستمتاع بالجمال المعماري والفني.

وتُعد الميادين والدوارات التي تحتوي على أشكال تعبيرية ونوافير مياه في دبي مزيجاً مدهشاً من الفن والثقافة والجمال المعماري، إذ تشكل هذه المعالم ملاذاً ساحراً للاستمتاع بتجارب حسية مذهلة واكتشاف الإبداع والجمال في هذه المدينة العصرية.

من أبرز تلك المعالم دوار الساعة، الذي يعد رمز الحضارة والتطور العمراني، ويقع دوار الساعة بمنطقة ديرة بالقرب من جسر آل مكتوم، ويربط عدداً من الشوارع الحيوية في الإمارة، وتضفي الساعة الشاهقة أعلى الدوار جواً من الجمال والرقي، لتعكس أهمية الوقت في حياة الإنسان والمدينة، إذ تمتاز الساعة بتصميمها الفريد، وتتألف من عدة أجزاء تتداخل مع بعضها البعض لتشكل شكلاً هندسياً رائعاً.

وتوفر الساعة العديد من الوظائف العملية، حيث تعرض الوقت بوضوح لمساعدة السكان والمارة في تنظيم أوقاتهم، كما أن الإضاءة الليلية للساعة تعزز جاذبيتها وتسهم في إضفاء جو مبهج على المكان، فضلاً عن ذلك تم تزيين المنطقة المحيطة بالدوار بالمسطحات الخضراء والمناظر الطبيعية الخلابة.

دوار السمكة

ومن بين الدوارات البارزة في المدينة التي تعود إلى الستينيات دوار السمكة في منطقة ديرة، ويتكون من سمكتين متشابكتين صنعتا من الأسمنت، وهما مزينتان بالموزاييك بدرجات اللون الأزرق تتوسطه نافورة، حيث تم بناؤه للاحتفاء بمهنتي الصيد والغوص بحثاً عن اللؤلؤ، وتحيط به أشجار النخيل.

ويعتبر ميدان الشعلة من أبرز الميادين الشاهدة على نقلة نوعية في الإمارة بالإضافة إلى الرمزية الاقتصادية والتاريخية، يمثل ميدان الشعلة أيضاً تجسيداً لروح الابتكار والتطور في الإمارة.

عمق الثقافة

في هذا السياق أكد الفنان الإماراتي خليل عبدالواحد، مدير إدارة الفنون التشكيلية في ((دبي للثقافة))، أن تلك الأماكن الشهيرة خير دليل على عمق الثقافة والفن في الإمارة، خاصة وأن فيها ما تم بناؤه في الستينيات، كـ((دوار السمكة))، ما يؤكد الحس الفني العميق الذي كان موجوداً عند القائمين عليها وجسدوه واقعاً من خلال وضعه في الأماكن العامة بشكل واضح ومميز أيضاً.

وأضاف: هذه الأماكن تشهد ببعد نظر مؤسسي الإمارة عندما وضعوا الفن ضمن الأولويات وأسسوا له في الساحات والميادين، وهو ما يعبر أيضاً عن مدى تقدير النعم التي شعر بها الأولون وأرادوا للناس أن يقدروا تلك النعم مثل الوقت في دوار الساعة، و((السمك)) الذي يعبر عن الرزق والقوت اليومي في دوار السمكة.