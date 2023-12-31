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شباب الأهلي يحافظ على قمة دوري الطائرة

12/31/2023 7:24:50 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حافظ شباب الأهلي، على صدارة جدول ترتيب أندية الدوري العام للكرة الطائرة رجال، رغم الخسارة أمام ضيفه بني ياس 2 - 3، في قمة الجولة التاسعة للمسابقة، ونال ((فرسان دبي)) نقطة واحدة، رفعت رصيده إلى 21 نقطة، وحصل ((السماوي)) على نقطتين، وحافظ على المركز الثاني برصيد 18 نقطة، ويتساوى الفريقان في رصيد 7 انتصارات. وشهدت الجولة، خسارة العين أمام ضيفه عجمان 2 - 3، واستمر العين، بالمركز الخامس بأربعة انتصارات و14 نقطة، وحصل عجمان على نقطتين، ووصل إلى أربعة انتصارات و11 نقطة، مستمراً في المركز السادس.

وفاز الجزيرة على ضيفه الوصل 3 - 0، ورفع رصيده إلى 5 انتصارات و17 نقطة، وصعد إلى المركز الثالث، وتجمد رصيد الوصل عند خمسة انتصارات و13 نقطة، وتراجع إلى المركز الرابع. وفاز النصر على ضيفه حتا 3 - 0، ووصل النصر إلى ثلاثة انتصارات و10 نقاط وبقي سابعاً، وتوقف رصيد حتا عند انتصار واحد و4 نقاط، في المركز الثامن الأخير.

جولة

ويلتقي في الجولة العاشرة يوم السبت المقبل، بني ياس مع العين، وعجمان مع الجزيرة، والوصل مع النصر، وحتا مع شباب الأهلي.

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