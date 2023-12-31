30 لاعباً في معسكر «أبوظبي للمبارزة»

أعلن نادي أبوظبي للمبارزة، استكمال برنامج الإعداد المكثف بالصالة الرياضية لمدرسة الباهية، بمشاركة 30 لاعباً ولاعبة، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، المقررة في العاصمة الفرنسية باريس، يومي 27 و28 الجاري.

وأكد العميد محمد حسين الخوري رئيس مجلس إدارة النادي، أن استراتيجية المرحلة المقبلة، ترتكز على استقطاب المواهب، وتطوير قدراتهم، وتأهيلهم للمنافسة على الألقاب الخارجية.

وتوجه الخوري بالشكر إلى سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، على قراره بإنشاء وتأسيس 6 أندية للرياضات الأولمبية، وتشمل نادي أبوظبي للمبارزة، الذي يمثل إضافة مهمة، وخطوة نوعية ضمن استراتيجيات التطوير والتنمية لقطاع الرياضة. وأشاد الخوري بمشاركة البطل الأولمبي المصري أحمد الجندي في المعسكر، وتقديم تجربته الملهمة في المنافسة على البطولات العالمية.

وأشارت حمدة القبيسي عضو مجلس الإدارة العضو المنتدب، إلى أهمية المعسكر، ضمن التوجهات الاستراتيجية للنادي باستقطاب أبطال العالم، للمشاركة في إعداد اللاعبين واللاعبات، وتحفيزهم .

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