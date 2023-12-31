«الأبيض».. 6 انتصارات متتالية تزيد الطموحات قبل كأس آسيا

رفع منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم سقف الطموحات تحت قيادة البرتغالي باولو بينتو المدير الفني بعد أن حقق فوزه السادس على التوالي وجاء على حساب منتخب قيرغيزستان بهدف علي مبخوت في المواجهة الودية التي جمعت المنتخبين أول من أمس استعداداً للنهائيات الآسيوية المقامة في الدوحة من 12 الجاري وحتى 10 فبراير المقبل، والتي يشارك فيها منتخبنا بالمجموعة الثالثة بجانب منتخبات إيران، وهونغ كونغ، وفلسطين.

ونجح بينتو الذي تولى مهمة قيادة المنتخب في يوليو الماضي في وضع بصمته بالمنتخب والتي منحته ثقة الشارع الرياضي، واستطاع أن يقود المنتخب إلى 6 انتصارات متتالية في مواجهات رسمية وودية، منها انتصاران على نيبال 4 - 0 والبحرين 2 - 0،في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026، و4 انتصارات ودية على كوستاريكا 4 - 1، والكويت 1 - 0، ولبنان 2 - 1 وقيرغيزستان 1 - 0.

ويلتقي منتخبنا شقيقه العماني السبت المقبل في بروفة أخيرة قبل كأس آسيا بطموح تحقيق الفوز السابع، ويعقبها الكشف عن عناصر البعثة المغادرة إلى الدوحة للمشاركة في البطولة الآسيوية.

وبجانب النتائج الإيجابية فإن بينتو ساهم في تغيير صورة المنتخب بشكل كبير ونجح في صناعة توليفة جيدة قدمت مستوى مرضياً إلى حد كبير قياساً بالمستوى الذي كان يقدمه ((الأبيض)) في فترة سابقة، ما جعل طموحات الجمهور ترتفع خاصة مع نجاحه في التصفيات المؤهلة للمونديال، وسط أمنيات كبيرة بأن ينجح منتخبنا في التحديات المقبلة.

تطوير

وأكد علي خصيف قائد ((الأبيض)) أن مواصلة النتائج الإيجابية تساهم في تطوير مردود المنتخب فنياً خلال المرحلة المقبلة وتمنح اللاعبين الثقة والدافع للمزيد من الانتصارات، وقال: ثقافة الفوز تمنحنا الثقة والحافز في مشوارنا المقبل.

وأضاف: توجد بعض السلبيات لكن المؤكد أن الجهاز الفني يعمل على تصحيح الأخطاء ودعم الإيجابيات، والمهم لنا في الوقت الحالي المحافظة على ثقافة الفوز التي تمنح الجميع الثقة وتزيد من دافع كل لاعب لتحقيق المزيد من الانتصارات.

وأشار علي خصيف إلى أن تطور الأداء يأتي مع الاحتكاك بخوض المزيد من المباريات، مبيناً أن المنتخب في مرحلة العد التنازلي للبطولة الآسيوية ويمضي في الطريق الصحيح، ويوجد التزام كبير وانضباط وسط اللاعبين في التدريبات، كلها أشياء جيدة ومبشرة لتحقيق أفضل النتائج.

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