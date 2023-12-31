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فريق أبوظبي بطل كأس «العام الجديد» للبولو

12/31/2023 7:24:48 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

فاز فريق أبوظبي بولو بلقب بطولة ((العام الجديد)) للبولو التي نظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس النادي، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي.

جاء تتويج البطل باللقب بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق نون بولو 6 - 4.5 على ملعب سلطان بن زايد بنادي غنتوت للبولو، وأدار المبارة الطاقم التحكيمي الأرجنتيني المؤلف من أوسكار وميجيل.

وقادت الشيخة علياء آل مكتوم وفارس اليبهوني وهوجو فريق أبوظبي بولو للفوز، وتألق هدافه توماس ديلفينو محرزاً 6 أهداف، وأحرز أهداف فريق نون بولو فيصل الونداوي ((هدفين))، وارييل هدفاً ونافيس هدفاً ونصف هدف فارق معدل التصنيف ((هانديكاب)). وحصد فريق غنتوت بولو المركز الثالث في البطولة بفوزه على لامار بولو 6 - 2.

وتوج سعيد بن حوفان المنصوري، نائب رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت، الفائزين في ختام البطولة التي تأتي استعداداً للمباراة الخيرية المقررة في 6 يناير الجاري، والتي سيخصص ريعها للهلال الأحمر الإماراتي، وتعقبها بطولة الميدالية الذهبية المستحدثة من 8 إلى 13 يناير الجاري.

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