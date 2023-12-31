«جوجل» يحتفي بـ«سوبر الفرسان»

احتفل محرك البحث، ((جوجل))، بفوز شباب الأهلي بكأس السوبر للمحترفين للمرة السادسة، وتغلب ((فرسان دبي)) على الشارقة 6 - 2، في مباراة السوبر باستاد آل مكتوم بنادي النصر.

وتظهر احتفالية جوجل بانطلاق الألوان الحمراء عند البحث عن أي معلومات أو أخبار عن نادي شباب الأهلي، وتتواكب الاحتفالية مع نهاية عام 2023، والذي تمكن خلاله الفريق، من حسم درع دوري أدنوك للمحترفين عن الموسم الماضي 2022 - 2023.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز