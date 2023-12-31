«جوجل» يحتفي بـ«سوبر الفرسان»

(MENAFN
- Al-Bayan)
احتفل محرك البحث، ((جوجل))، بفوز شباب الأهلي بكأس السوبر للمحترفين للمرة السادسة، وتغلب ((فرسان دبي)) على الشارقة 6 - 2، في مباراة السوبر باستاد آل مكتوم بنادي النصر.
وتظهر احتفالية جوجل بانطلاق الألوان الحمراء عند البحث عن أي معلومات أو أخبار عن نادي شباب الأهلي، وتتواكب الاحتفالية مع نهاية عام 2023، والذي تمكن خلاله الفريق، من حسم درع دوري أدنوك للمحترفين عن الموسم الماضي 2022 - 2023.
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