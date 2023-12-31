«المحترفين» تبهر الجماهير بتقنية «سناب شات»

(MENAFN
- Al-Bayan)
تواصل رابطة المحترفين ريادتها في استخدام أحدث التقنيات العالمية في المسابقات التي تنظمها، حيث قامت بإضافة لمسة مبتكرة باستخدام تقنية الواقع المعزز، المقدمة من سناب شات، في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وذلك خلال مباراة كأس السوبر، التي جمعت شباب الأهلي والشارقة، في استاد آل مكتوم، وأسهمت هذه التقنية في إضافة بُعد جديد من الإثارة إلى المباراة، من خلال دمج تأثيرات عدسات الواقع المعزز في اللقطات المباشرة للجماهير، التي عُرضت على الشاشات الكبرى، ما خلق أجواءً تفاعلية مليئة بالحيوية للجماهير، وتم تحقيق ذلك بفضل استخدام برنامج ((كاميرا كيت)) من سناب، الذي يسمح للشركاء بإدراج تقنيات الواقع المعزز لسناب في تطبيقاتهم الخاصة ومواقعهم الإلكترونية، وتُعد هذه المبادرة خطوة مهمة في تطوير تفاعل المشجعين خلال أول بطولة في الموسم الحالي.
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