«المحترفين» تبهر الجماهير بتقنية «سناب شات»

تواصل رابطة المحترفين ريادتها في استخدام أحدث التقنيات العالمية في المسابقات التي تنظمها، حيث قامت بإضافة لمسة مبتكرة باستخدام تقنية الواقع المعزز، المقدمة من سناب شات، في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وذلك خلال مباراة كأس السوبر، التي جمعت شباب الأهلي والشارقة، في استاد آل مكتوم، وأسهمت هذه التقنية في إضافة بُعد جديد من الإثارة إلى المباراة، من خلال دمج تأثيرات عدسات الواقع المعزز في اللقطات المباشرة للجماهير، التي عُرضت على الشاشات الكبرى، ما خلق أجواءً تفاعلية مليئة بالحيوية للجماهير، وتم تحقيق ذلك بفضل استخدام برنامج ((كاميرا كيت)) من سناب، الذي يسمح للشركاء بإدراج تقنيات الواقع المعزز لسناب في تطبيقاتهم الخاصة ومواقعهم الإلكترونية، وتُعد هذه المبادرة خطوة مهمة في تطوير تفاعل المشجعين خلال أول بطولة في الموسم الحالي.

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